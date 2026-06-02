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कल का राशिफल: 3 जून को मेष समेत कई राशियों की होगी नई शुरुआत, बन रहे धन लाभ के योग

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Horoscope Tomorrow 3 June 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 3 जून 2026, बुधवार के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

कल का राशिफल: 3 जून को मेष समेत कई राशियों की होगी नई शुरुआत, बन रहे धन लाभ के योग
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Kal Ka Rashifal 3 June 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल : 3 जून 2026 को बुधवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। बुधवार के दिन गणपति बप्पा की विधिवत पूजा करने से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 3 जून का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 3 जून 2026 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सतर्क।

3 जून 2026, बुधवार को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल-

मेष राशि- 3 जून का दिन मेष राशि वालों के लिए नई शुरुआत का संकेत लेकर आ सकता है। आज कुछ काम आपके मन मुताबिक पूरे हो सकते हैं। नौकरी में व्यस्तता रहेगी। व्यापार में सामान्य लाभ के योग हैं। प्रेम संबंधों में बातचीत बढ़ेगी। खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखें। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन आराम की कमी महसूस हो सकती है।

वृषभ राशि- 3 जून का दिन वृषभ राशि वालों के लिए संतुलित रहने वाला है। कामकाज धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। ऑफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। पैसों को लेकर राहत मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। खानपान का ध्यान रखें।

मिथुन राशि- 3 जून का दिन मिथुन राशि वालों के लिए भागदौड़ भरा रह सकता है। कई काम एक साथ सामने आ सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। व्यापार में पुराने संपर्क फायदा पहुंचा सकते हैं। रिश्तों में जल्दबाजी से बचें। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन थकान हो सकती है।

कर्क राशि- 3 जून का दिन कर्क राशि वालों के लिए राहत भरा रह सकता है। किसी पुराने तनाव में कमी आएगी। नौकरी और कारोबार दोनों में स्थिति सामान्य रहेगी। धन से जुड़ा कोई रुका काम आगे बढ़ सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में साथी का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है।

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सिंह राशि- 3 जून का दिन सिंह राशि वालों के लिए अच्छा रहने की उम्मीद है। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। कारोबार में सामान्य लाभ होगा। प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। सेहत भी साथ देगी।

कन्या राशि- 3 जून का दिन कन्या राशि वालों के लिए व्यस्त रहने वाला है। काम ज्यादा और समय कम महसूस हो सकता है। किसी जरूरी काम को लेकर भागदौड़ करनी पड़ सकती है। पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। रिश्तों में धैर्य बनाए रखें। खानपान में लापरवाही न करें।

तुला राशि- 3 जून का दिन तुला राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। कामकाज अपनी रफ्तार से चलता रहेगा। किसी पुराने दोस्त से बातचीत हो सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। सेहत सामान्य रहेगी।

वृश्चिक राशि- 3 जून का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए संभलकर चलने वाला है। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। नौकरी और व्यापार में धैर्य से काम लें। पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। रिश्तों में बातचीत बनाए रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

धनु राशि- 3 जून का दिन धनु राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। लंबे समय से रुका कोई काम पूरा हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी।

मकर राशि- 3 जून का दिन मकर राशि वालों के लिए मेहनत वाला रहेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन परिणाम भी अच्छे मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन में साथी का सहयोग मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें।

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कुंभ राशि- 3 जून का दिन कुंभ राशि वालों के लिए सकारात्मक रह सकता है। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। नौकरी और व्यापार दोनों में स्थिति बेहतर रहेगी। धन लाभ के छोटे अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन राशि- 3 जून का दिन मीन राशि वालों के लिए मिला-जुला रह सकता है। कुछ काम आसानी से पूरे होंगे तो कुछ में इंतजार करना पड़ सकता है। नौकरी में ध्यान लगाकर काम करें। पैसों को लेकर समझदारी दिखाने की जरूरत है। परिवार का साथ मिलेगा। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। सेहत का ध्यान रखें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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फेंगशुई
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