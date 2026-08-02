Rashifal, राशिफल 3 अगस्त: कल इन 5 राशियों को खूब होगा लाभ, मिलेगी अच्छी खबर
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 3 August 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 03 अगस्त 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 3 August 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 3 अगस्त: 3 अगस्त के दिन सावन का पहला सोमवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। सोमवार के दिन भोले बाबा की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को शिव शंभू की पूजा करने से सुख, शांति और धन-धान्य बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 03 अगस्त का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 03 अगस्त को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
कल इन 5 राशियों को खूब होगा लाभ, मिलेगी अच्छी खबर
मेष
आज दिन का आनंद लेने के लिए अपने प्रेमी के साथ जुड़े रहें। ऑफिस में ऐसे नए काम हाथ में लें, जिनमें ज्यादा प्रयास की जरूरत हो। आज फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर सावधान रहें। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर हेल्दी डाइट पर विचार करें।
वृषभ
आज अपने प्रेम जीवन में व्यक्तिगत अहंकार को दूर रखें। आपका अनुशासन पेशेवर जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। आज छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी आ सकती हैं।
मिथुन
अपने प्रोफेशनल स्किल्स को साबित करने के लिए ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लें। आपका रिश्ता ज्यादातर दिक्कतों से मुक्त रहेगा। आज धन के मामले पर कंट्रोल रखें। छोटी-मोटी स्वास्थ्य प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
कर्क
आज धन समझदारी भरे फैसले लेने की अनुमति देता है। रिश्ते में सुखद पलों की तलाश करें। सुनिश्चित करें कि आप काम पर चुनौतियों को स्वीकार करें, जो आपके करियर में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे।
सिंह
आज खुशियां बांटें। आप लव लाइफ को अगले लेवल पर ले जाने पर भी विचार कर सकते हैं। आपको आधिकारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं।
कन्या
आज प्रेमी के साथ ज्यादा समय बिताने पर विचार करें। सुरक्षित वित्तीय निवेश विकल्पों को प्राथमिकता दें। आप अपनी पेशेवर आकांक्षाओं को पूरा करने में भी सफल हो सकते हैं।
तुला
आज स्वास्थ्य आपके पक्ष में रहेगा। प्रेम संबंधों को सकारात्मक बनाए रखें। छोटी-मोटी पेशेवर चुनौतियों के बावजूद, आप उनका सामना करेंगे। कुछ लोग सिनीयर्स से प्रशंसा प्राप्त करेंगे। आज धन का भी योग है।
वृश्चिक
आज आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे। प्रेमी को रिश्ते में खुश रखें। काम के प्रति आपकी मेहनत आपके करियर के मामले में बेहतर नतीजे लाएगी। आज स्वास्थ्य और धन दोनों सकारात्मक हैं।
धनु
आज रोमांटिक बनें और अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएं। काम में नई जिम्मेदारियां लें, जो करियर में वृद्धि का वादा कर सकें। बेहतर भविष्य के लिए धन का इस्तेमाल करें।
मकर
प्रेम संबंधों में समस्याओं को सुलझाने पर विचार करें। काम के प्रति आपकी मेहनत पेशेवर लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है। आज प्रेम के मामले में शांत रहें।
कुंभ
आज लव के मामले में बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सफलता पाने के लिए पेशेवर चुनौतियों का पूरा इस्तेमाल करें। आप धन और स्वास्थ्य दोनों के मामले में सफल रहेंगे।
मीन
रिश्तों से जुड़ी दिक्कतों को मेच्योर दृष्टिकोण से सुलझाएं। आपको करियर में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो नौकरी में आपकी तरक्की में मदद करेंगी। छोटी-मोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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