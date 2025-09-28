kal ka Rashifal 29 September 2025 aries to pisces bhavishyafal Horoscope Tomorrow Future Predictions Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 29 सितंबर का विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 29 सितंबर का विस्तृत राशिफल

Horoscope Tomorrow 29 September 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 29 सितंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 02:34 PM
Horoscope 29 September 2025, राशिफल 29 सितंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 29 सितंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 29 सितंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- आज आप नई ऊर्जा महसूस करेंगे। पुराने अधूरे कामों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्षेत्र में मन लगा रहेगा, पर किसी निर्णय को जल्दी न लें। थोड़ा समय लेकर सोचें। धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें। रिश्तों में स्पष्ट बोलचाल जरूरी है। अपनी भावनाएं खुलकर रखें। स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा, पर थोड़ी थकान हो सकती है। आराम और नींद पर ध्यान दें।

वृषभ राशि- आज स्थिरता आपके साथ होगी। आप सोच-समझ कर कदम उठाएंगे। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, और टीम वर्क से काम आगे बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। छोटे निवेश में सावधानी रखें। परिवार और मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा, आप सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हल्की सैर या योग आपको ऊर्जा देगा।

मिथुन राशि- आज आपको नई दिशा मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में बातचीत, प्रस्तुति या मेल-जोल लाभदायक रहेगा। धन संबंधी मामलों में सोच-समझ कर कदम उठाएं, अनावश्यक खर्च न करें। रिश्तों में संवाद की कमी से भ्रम हो सकता है। अपनी सोच स्पष्ट रखें।तनाव हो सकता है। विश्राम और ध्यान जरूरी है।

कर्क राशि- आज आपका मन कुछ भावुक हो सकता है। कार्य में चुनौतियां आएंगी, लेकिन संयम से आप उनसे पार पाएंगे। धन की स्थिति मिश्रित रहेगी। अनपेक्षित खर्चें हो सकते हैं। रिश्तों में संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी। स्नेह और समझदारी से काम लें। स्वास्थ्य के लिए हल्का व्यायाम और शांत मनोवृति उपयोगी रहेगी।

सिंह राशि- आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। नेतृत्व और आयोजन की जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा पाएंगे। धन की स्थिति मजबूत रहेगी। यदि पहले की योजनाएं हों, तो उनका लाभ मिल सकता है। रिश्तों में आपकी चमक दिखेगी, लोग आपकी बात सुनेंगे। स्वास्थ्य सब ठीक रहेगा, पर अधिक मेहनत से थकान हो सकती है। बीच-बीच में आराम लें।

कन्या राशि- आज आपकी व्यवस्था और अनुशासन ज्यादा काम आएंगे। कार्य में विवरणों पर ध्यान दें। छोटी गलतियों से बड़ा फर्क पड़ सकता है। धन संबंधी फैसलों में सावधानी रखें। प्रत्येक शर्त पढ़ लेना बेहतर है। रिश्तों में थोड़ी दूरी या गलतफहमी हो सकती है। संवाद करें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आंख, पेट आदि की हल्की परेशानी हो सकती है। सतर्क रहें।

तुला राशि- आज संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। कार्य में साझेदारी और सौहार्द उपयोगी होंगे। धन संबंधी मामलें कुछ जटिल हो सकते हैं। समझौता या विचार-विमर्श लाभदायक रहेगा। रिश्तों में अपेक्षाओं को कम रखें, संवाद और समझ ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य में तनाव या गर्दन-कंधे की समस्या हो सकती है। स्ट्रेचिंग करें।

वृश्चिक राशि- आज आपके अंदर गहराई और अंतर्मुखी भाव रहेंगे। कार्यक्षेत्र में गुप्त या जटिल विषयों में सफलता मिलने की संभावना है। धन मामलों में सावधानी आवश्यक है। बड़े निर्णय आज न लें। रिश्तों में भावनाएं तीव्र होंगी लेकिन खुलकर बात करना जरूरी है। स्वास्थ्य में हल्की कमजोरी या मानसिक दबाव हो सकता है। विश्राम करें।

धनु राशि- आज आपका उत्साह बढ़ा रहेगा। कार्य में बड़े दृष्टिकोण से सोचने का अवसर मिलेगा। धन की स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें। रिश्तों में मिलन और सामाजिक संपर्कों से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक गतिविधि से थकान हो सकती है। संतुलन बनाए रखें।

मकर राशि- आज मेहनत और अनुशासन से काम बनेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी लगन और समर्पण पहचान दिलाएंगे। धन संबंधित मामलों में स्थिरता रहेगी, पर बड़े खर्चों में संयम जरूरी है। रिश्तों में समय निकालकर बात करें। इसका असर गहरा हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन पीठ या जोड़ की समस्या हो सकती है। सावधानी रखें।

कुंभ राशि- आज आपके विचार और संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं और नेटवर्किंग सफल हो सकती है। धन मामलों में छोटी शुरुआत बेहतर होगी। बड़े निवेश आज जोखिम हो सकते हैं। रिश्तों में खुलापन और भरोसा जरूरी है। संवाद से दूरी मिटेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आंखों या सिरदर्द से बचने के लिए आराम करें।

मीन राशि- आज आपकी संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता ज्यादा बढ़ेगी। रचनात्मक या सेवा-प्रधान कार्यों में सफलता मिल सकती है। धन के मामलों में सोच-समझ कर कदम उठाएं। अनावश्यक व्यय न करें। रिश्तों में आपने जो महसूस किया है, वो साझा करें। इससे दूरी कम होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक शांति और अच्छी दिनचर्या जरूरी है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।