राशिफल 29 अक्टूबर: कल 4 राशियों को जबरदस्त लाभ, पढ़ें करवा चौथ पर 12 राशियों का हाल

राशिफल 29 अक्टूबर: कल 4 राशियों को जबरदस्त लाभ, पढ़ें करवा चौथ पर 12 राशियों का हाल
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 29 October 2026 Rashifal : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें, 29 अक्टूबर 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 29 October 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 29 अक्टूबर : 29 अक्टूबर के दिन गुरुवार और करवा चौथ का व्रत है। ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। करवा चौथ पर शिव परिवार और मां करवा की पूजा की जाएगी। साथ ही गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करने से धन, धान्य बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 29 अक्टूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 29 अक्टूबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 29 अक्टूबर: कल 4 राशियों को जबरदस्त लाभ, पढ़ें करवा चौथ पर 12 राशियों का हाल
मेष राशि
आज के दिन सुबह का वक्त धन के मामले में शायद प्रोडक्टिव न हो। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आपको धन की प्राप्ति होगी। हेल्दी रहने के लिए हल्की एक्सरसाइज अच्छी रहेगी। नौकरी में आपका बातचीत की स्किल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
वृषभ राशि
आज के दिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रिश्ते में चल रही उथल-पुथल को दूर करें। ऑफिस में काम के दबाव को संभालें क्योंकि इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। धन और स्वास्थ्य दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे।
मिथुन राशि
आज के दिन आज रिश्तों में मतभेदों को दूर करें। प्रेम के विभिन्न पहलुओं को समझें। आज स्वास्थ्य और धन दोनों ही आपके पक्ष में हैं। ऑफिस पर नैतिकता से समझौता न करें। निवेश के मामले में आपके वित्तीय निर्णय कारगर हो सकते हैं।
कर्क राशि
आज के दिन प्रेम संबंधों में विवादों को निपटाने के लिए प्रभावी समाधान खोजें। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखें। अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए पेशेवर चुनौतियों को संभालें। बैलेंस जरूरी है।
सिंह राशि
आज के दिन प्रेम संबंधों में निष्पक्ष रहें। लाभ होगा। चुनौतियों के बावजूद, आप अपने करियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी में बेहतरीन उत्पादकता दें। धन को लगन से संभालें।
कन्या राशि
आज के दिन प्रेमी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। लड़ाई झगड़े वाले टॉपिक से बचें। आज स्वास्थ्य अच्छा है। फालतू पैसे खर्च न करें। पेशेवर चुनौतियों पर विजय प्राप्त करें और कार्यस्थल पर उत्पादक बनें।
तुला राशि
आज के दिन अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को महत्व दें। निवेश के मामले में सावधान रहें। आज आपका स्वास्थ्य सामान्य है। अपनी क्षमता साबित करने के लिए अवसरों का उपयोग करें।
वृश्चिक राशि
आज के दिन समझदारी से वित्तीय योजनाएं बनाएं। ऑफिस में सभी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए आपको सावधान रहना चाहिए। समझदारी से पैसों से जुड़े फैसले लें। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
धनु राशि
आज के दिन शांत रहें । नई जिम्मेदारियों पर विचार करें, जो आपको अपनी पेशेवर प्रतिभा दिखाने का मौका भी देंगी। आज सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहने पर धन को समझदारी से संभाले।
मकर राशि
आज के दिन प्रेम संबंधों में आ रही समस्याओं का समाधान करें। परिश्रम को साबित करने के लिए कार्यस्थल पर नई भूमिका लें। आपकी वित्तीय स्थिति आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पक्ष में है।
कुंभ राशि
आज के दिन कोशिश करें कि आप पार्टनर के लिए अधिक समय निकालें। कहीं से पैसा वापस मिल सकता है। अपने प्रेम जीवन को मधुर बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें हल करने में सफल भी रहेंगे।
मीन राशि
आज के दिन लव के मामले में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। ऑफिस में अपनी पेशेवर योग्यता दिखाने के लिए अधिक समय निकालें। आज धन और स्वास्थ्य दोनों अच्छे रहेंगे। आप बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेने पर विचार कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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व्यक्तिगत रुचियां
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