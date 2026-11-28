राशिफल 29 नवंबर: कल 5 राशियों की लाइफ में आनंद ही आनंद, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल
Kal Ka Rashifal 29 November 2026 Horoscope : ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें, 29 नवंबर 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क -
Kal Ka Rashifal 29 November 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 29 नवंबर- 29 नवंबर के दिन रविवार है। ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा करने से मान-सम्मान में वृद्धि होती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 29 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 29 नवंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 29 नवंबर: कल 5 राशियों की लाइफ में आनंद ही आनंद, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल
मेष राशि
आज अपनी स्किल्स अपने लाभ के लिए उपयोग करने के लिए अच्छा दिन है। ऐसी बातचीत के लिए खुले रहें, जो विभिन्न दृष्टिकोण दे सकती है। काम को पर्सनल लाइफ के साथ बैलेंस करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
वृषभ राशि
अप्रत्याशित अवसरों की अपेक्षा करें, खासकर पर्सनल ग्रोथ के क्षेत्र में। बातचीत में बैलेंस बनाए रखना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। आज गलतफहमियों को दूर करने का ये एक बढ़िया समय है।
मिथुन राशि
आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। आप अपने करियर में रोमांचक विकास का अनुभव कर सकते हैं। फाइनेंशियल मामले स्टेबल हो सकते हैं, जिससे राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से, आप खुद को अधिक एनर्जेटिक और मोटिवेटेड पा सकते हैं।
कर्क राशि
आज आपके कनेक्शन गहरे होंगे। करियर के रास्ते क्लियर होंगे और फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा। फिजिकल और मेंटल हेल्थ बनाए रखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें।
सिंह राशि
आज की चुनौतियों और अवसरों को पार करने में आपकी स्किल्स मददगार साबित होंगी। वर्तमान को अपनाना बेहद जरूरी है। आप शांति या आराम में रहना पसंद करेंगे। हो सकता है सेहत के चक्कर में प्लान चेंज करना पड़े।
कन्या राशि
आज कन्या राशि के जातकों को जीवन में बैलेंस बनाने की सलाह दी जाती है। चाहे वह रिलेशन हो, करियर हो, आर्थिक मामले हो या स्वास्थ्य हो, खुद को पॉजिटिव बनाए रखें।
तुला राशि
आपको जीवन के हर क्षेत्र में विकास और सुधार के अवसर मिलेंगे। आज का दिन बदलावों को अपनाने और संतुलन खोजने के बारे है। नए अवसरों के लिए खुद को पॉजिटिव रखें। बेहतर रिजल्ट के लिए समय पर भरोसा रखें।
वृश्चिक राशि
आज संतुलन तलाशने और बदलावों के लिए तैयार रहने का दिन है। लव के मामले में पॉजिटिव रहें, अपने करियर के लक्ष्यों पर ध्यान दें, पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
धनु राशि
आज का दिन नई शुरुआत के बारे में है। आपको प्यार और करियर से लेकर सेहत तक रोमांचक अवसर मिल सकते हैं। बदलावों के लिए तैयार रहें। खुद पर भरोसा रखें। रिलेशनशिप वालों को आज एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
मकर राशि
अपने रास्ते में आने वाले नए अवसरों पर ध्यान दें, क्योंकि वे लंबे समय में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। अपने रिलेशन, करियर के अवसरों और पैसों से जुड़े डिसीजन के प्रति सतर्क रहें।
कुंभ राशि
आज ध्यान रखें कि आप खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। आज खुद पर भरोसा करने का दिन है। नए अवसरों को खुले दिल के साथ अपनाएं। आज कुछ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें आसानी से पार कर लेंगे।
मीन राशि
आज का दिन अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण ला सकता है। आपको काम और पर्सनल लाइफ को सही ढंग से मैनेज करने और संतुलन बनाने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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