Hindi Newsधर्म न्यूज़kal ka rashifal 29 november 2025 tomorrow horoscope bhavishyafal future predictions
Rashifal: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 29 नवंबर का पूरा राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 29 November 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का जिक्र किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल के आधार पर ही राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानिए 29 नवंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क?

Fri, 28 Nov 2025 01:59 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Horoscope 29 November 2025, राशिफल 29 नवंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल के आधार पर राशिफल बनता है। हर एक राशि का एक स्वामी ग्रह जरूर होता है, जिसका प्रभाव उस राशि पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 29 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो वहीं ये कुछ राशि के जातकों के लिए कम ठीक रहेगा। जानिए 29 नवंबर 2025 का दिन सभी राशियों के लिए क्या लेकर आ रहा है?

मेष राशि

पार्टनर की बातों को आज ध्यान से सुनने की कोशिश करें। ऑफिस में एक काम पूरा करने के बाद ही दूसरे काम पर ध्यान लगाएं। नहीं तो कन्फ्यूजन होगा और डेडलाइन पर काम खत्म नहीं होने से तनाव बढ़ेगा। पैसों की बचत जरूर करें। कुछ भी खरीददारी करने से पहले सोचें कि ये आपके लिए कितना काम आने वाला है। पैसों के मामले में खुद पर कंट्रोल करें।

वृषभ राशि

तनाव बढ़ने के पूरे चांस हैं। ऐसे में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। धैर्य बनाकर रखें। आज मन शांत रहेगा तो सही चीजों पर फोकस कर पाएंगे। किसी भी तरह की डील पर पूरी तरह से विश्वास ना करें। इन्वेस्टमेंट का फैसला सोच-समझकर ही करना सही होगा। आज होने वाले खर्चों की एक लिस्ट बना लें ताकि फालतू की चीजें ना खरीदें।

मिथुन राशि

पार्टनर से बात करते वक्त सौम्य रहें। हफ्ते भर का खर्चा कहीं नोट कर लें। जितना हो सकता है, उतना बचत करें। आज सेहत ठीक रहेगी लेकिन अपने रूटीन को जरूर फॉलो करें। ऑफिस में फालतू चीजों पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपना काम करें। घरवालों के साथ अच्छा समय बीतेगा।

कर्क राशि

आज पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। हर एक मूमेंट को खुलकर जीने की कोशिश करें। ऑफिस में फोकस के साथ अपना काम करें। दिन को प्रोडक्टिव बनाएं। आज आपके काम की तारीफ होगी। आज के खर्चों पर नजर बनाए रखें। आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है।

सिंह राशि

पार्टनर संग हो रही खिटपिट को दूर करने की कोशिश करें। आज शांत मन से बैठकर इसे सुलझाएं। ऑफिस में नया टास्क लेने से ना डरें। आपको अपनी क्षमता को दिखाने का मौका मिलेगा। पैसे और हेल्थ के मामले में आज आपका दिन सही जाने वाला है। इन्वेस्टमेंट से पहले सोच-विचार लें।

कन्या राशि

आज अपने पार्टनर पर जमकर प्यार लुटाएं। उनसे बात करते वक्त शब्दों का ध्यान रखें। ऑफिस में हर एक काम को फोकस के साथ पूरा करें। तयशुदा समय पर अपना काम खत्म करें। पैसों के मामले में सारे फैसले सोच-समझकर लें। आज आपकी सेहत सही रहेगी।

तुला राशि

आज पार्टनर से खुलकर प्यार जताएं। ऑफिस में आज नई चुनौतियों का सामना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें। इससे आप सफल होंगे। आपका पॉजिटिव अप्रोच आज काम आने वाला है। पैसे के मामले में आज का दिन सही जाने वाला है। हालांकि अपनी हेल्थ पर अब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।

धनु राशि

पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। अगर कोई बहसबाजी हुई है तो उसे आज सुलझा लें। ऑफिस में आज आई चुनौतियों से आप घबराने नहीं वाले हैं। पैसे के मामले में आज दिन सही जाएगा। आप सारे फैसले अपने फेवर में ही लेंगे जो आगे चलकर काम आएगा। सेहत में आज थोड़ी दिक्कत हो सकती है।

मकर राशि

आज किसी भी हालत में अपने पार्टनर को खुश रखें। उनके साथ अच्छा समय बिताएं। आज ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। इसे खुशी-खुशी स्वीकार करें। आज इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है। अच्छी हेल्थ के लिए सही रूटीन फॉलो करें।

कुंभ राशि

आज लव लाइफ को सिंपल ही रखिए। पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। आज ऑफिस में नई चुनौतियों का सामना डटकर करें। आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। वहीं आपकी हेल्थ भी आज सही रहेगी। बस अपने खानपान पर ध्यान दें।

वृश्चिक राशि

आज अपनी लव लाइफ में अच्छे मूमेंट्स की तलाश करें। पार्टनर के साथ अच्छा टाइम बिताएं। ऑफिस में आज आपका दिन सही जाने वाला है। आर्थिक स्थिति आज थोड़ी गड़बड़ा सकती है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट के वक्त थोड़ा संभलकर रहें। आज आपकी हेल्थ सही रहेगी।

मीन राशि

आज रिश्ते में ईगो को साइड में ही रखें। इससे चीजें खराब ही होती हैं। ऑफिस में आज नई जिम्मेदारियां आपको अच्छा रिजल्ट देंगी। आर्थिक स्थिति के साथ-साथ आज आपकी हेल्थ सही रहने वाली है। अपने खानपान पर ध्यान दें।

