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Kal Ka Rashifal, राशिफल 29 जून: इन 4 राशियों के जीवन में होगा आनंद ही आनंद

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Horoscope Tomorrow 29 June 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 29 जून 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal, राशिफल 29 जून: इन 4 राशियों के जीवन में होगा आनंद ही आनंद

Kal Ka Rashifal 29 June 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल : 29 जून के दिन सोमवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में सुख-शांति बढ़ती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 29 जून का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 29 जून को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

इन 4 राशियों के जीवन में होगा आनंद ही आनंद

मेष

दिन की शुरुआत थोड़ी व्यस्त रहेगी, लेकिन दोपहर तक हालात सुधर जाएंगे। कामकाज में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है और लोग आपकी मेहनत को पहचानेंगे। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा और किसी रिश्तेदार से बातचीत से मन खुश होगा। शाम को थोड़ा समय खुद के लिए निकालें।

वृषभ

दिन खुशखबरी वाला रह सकता है। किसी अच्छी सूचना से मन प्रसन्न रहेगा। काम में भी सहयोग मिलेगा और कोई नया अवसर हाथ लग सकता है। दोस्तों या भाई-बहनों से मिलना-जुलना हो सकता है। दिन व्यस्त रहेगा लेकिन मन में खुशी बनी रहेगी।

मिथुन

आनंददायक जीवन गुजारेंगे। आपमें आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। घर में मांगलिक कार्यों के आयोजन से खुशियों का माहौल रहेगा। धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी बढ़ेगी। परिजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पारिवारिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहें।

कर्क

आज का दिन सकारात्मक रह सकता है। कामकाज में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। ऑफिस में सहयोगियों का साथ मिलेगा। पैसों के मामले में स्थिति संतुलित रह सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। सेहत को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।

सिंह

दिन उत्साह से भरा रहेगा। काम में नई ऊर्जा महसूस होगी और जो काम पहले रुक गए थे, अब पूरे होते दिखेंगे। ऑफिस में या बिजनेस में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है। किसी पुराने दोस्त से बात होकर मूड भी अच्छा रहेगा। परिवार में माहौल ठीक रहेगा, बस खर्च थोड़ा ज्यादा हो सकता है।

कन्या

आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। ऑफिस में आपकी मेहनत नजर आएगी और सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे। हो सकता है कि आज नई जिम्मेदारी मिले। आज परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर बात हो सकती है। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है। खानपान को लेकर थोड़ा बदलाव करें।

तुला

ऑफिस में कार्यों का दबाव बढ़ेगा, लेकिन सहकर्मियों के साथ मिलकर किए गए कार्यों के बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। व्यापार में मुनाफा होगा। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। घर में शुभ समाचार मिलेंगे। सिंगल जातकों की किसी दिलचस्प से मुलाकात होगी।

वृश्चिक

आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। ऑफिस में कार्यों का बिजी शेड्यूल रहने वाला है। व्यापार में मुनाफा होगा। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। धन बचत पर फोकस करें। आय और खर्च के बीत संतुलन बनाकर रखें।

धनु

लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। सिंगल जातकों को शादी-विवाह तय हो सकता है। धार्मिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर होंगी। आपकी किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। जिससे मन प्रसन्न रहेगा। धन का लेन-देन करते समय थोड़ी सावधानी बरतें।

मकर

आज का दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है। कामकाज में कुछ नए काम अचानक सामने आ सकते हैं, जिससे शुरुआत में दबाव महसूस हो सकता है। हालांकि आपकी मेहनत और समझदारी से चीजें धीरे-धीरे संभल जाएंगी। ऑफिस में किसी जरूरी काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। पैसों के मामले में अनावश्यक खर्च से बचना बेहतर रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का महसूस करेगा। सेहत के मामले में थकान हो सकती है, इसलिए आराम जरूर करें।

कुंभ

आज का दिन सोच-समझकर फैसले लेने का रहेगा। कामकाज में स्थिरता बनी रह सकती है और धीरे-धीरे प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। पैसों के मामले में अनावश्यक खर्च से बचना बेहतर होगा। परिवार के साथ बातचीत से कई बातों का हल निकल सकता है। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने की कोशिश करें। सेहत का ध्यान रखें।

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मीन

प्रोफेशनल लाइफ में वाद-विवाद से बचें। कॉन्फिडेंस के साथ नए कार्यों की जिम्मेदारी लें। करियर की चुनौतियों को दूर करने के लिए परिजनों की सलाह लें। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है। इसलिए सेहत का खास ख्याल रखें। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। इससे तनाव कम होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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