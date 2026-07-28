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राशिफल 29 जुलाई: कल इन 6 राशियों को होगा फायदा ही फायदा

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 29 July 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 29 जुलाई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

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Kal Ka Rashifal 29 July 2026

Kal Ka Rashifal 29 July 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 29 जुलाई: 29 जुलाई के दिन बुधवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 29 जुलाई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 29 जुलाई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

राशिफल 29 जुलाई: कल इन 6 राशियों को होगा फायदा ही फायदा

मेष

आज विकास से भरे अवसरों का दिन है। आप रिश्तों में क्लैरिटी पाएंगे, चाहे वे रोमांटिक हों या नहीं। करियर के लिहाज से, एक नया नजरिया आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में मदद करेगा।

वृषभ

आज का दिन काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने, नए अवसरों को सामने लाने, विभिन्न क्षेत्रों में विकास और संतुष्टि लाने के बारे में है। दिल के मामले में, आज की एनर्जी बातचीत और अंडरस्टैंडिंग को मोटिवेट करती है।

मिथुन

आज आर्थिक रूप से, फ्यूचर में स्टेबिलिटी के लिए सावधानी के साथ योजना बनाना महत्वपूर्ण है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को सपोर्ट करने के लिए संतुलित जीवनशैली बनाए रखने पर ध्यान दें।

कर्क

आज आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाने का मौका है। संतुलन पाकर, आप नए अवसरों को पहचानने में बेहतर स्थिति में होंगे, जो विकास की ओर ले जा सकते हैं। उन्नति की संभावना को अपनाएं।

सिंह

आज आर्थिक रूप से, आज सतर्क रहने की आवश्यकता है। नए प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं, जो स्किल्स दिखाने का मौका देंगी। यह कनेक्शन बनाने के लिए एक अच्छा दिन है।

कन्या

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन संभावनाओं से भरा हुआ है। प्यार में, आप गहरे संबंध पाएंगे। करियर के लिहाज से, नई चुनौतियां सामने हैं, जो चमकने के अवसर दे सकती। आर्थिक रूप से, अप्रत्याशित लाभ के लिए नजर बनाए रखें।

तुला

आज के दिन बदलाव के लिए तैयार रहें। आपका दृढ़ संकल्प आपको दिन का भरपूर लाभ उठाने में मदद करेगा, जिससे सफलता मिलेगी। काम पर, आपका ध्यान और समर्पण फल देगा।

वृश्चिक

आज गहरे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रियजनों और सहकर्मियों के साथ संवाद बनाए रखें। अपने धन के प्रति सचेत रहें। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटजी पर विचार करें। आपके स्वास्थ्य को संतुलन की आवश्यकता है।

धनु

आज का दिन पर्सनल और पेशेवर दोनों ही तरह से आपके क्षितिज का विस्तार करने का है। आपको ऐसे नए अवसर मिलने की संभावना है, जिनके लिए पॉजिटिव मानसिकता की आवश्यकता होगी।

मकर

आज तनाव या छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज न करें। कुल मिलाकर, दिन को पॉजिटिव बदलाव के साथ अपनाएं। आज आपके पास प्यार का जश्न मनाने के लिए शानदार पल हैं।

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कुंभ

अपने प्रेम जीवन में सुखद पलों की तलाश करें। ऐसे महत्वपूर्ण काम करें, जिनमें स्किल्स की जरूरत हो। वित्तीय जरूरतों को पूरा करें। सेहत पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज आपको धन को सावधानी से संभालने की जरूरत है।

मीन

आज सेहत के लिहाज से, अपने शरीर की सुनें। संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। आगे बढ़ने और फलने-फूलने के हर अवसर का लाभ उठाएं। किसी भी महत्वपूर्ण चीज के लिए कमिटेड होने से पहले पूरी तरह से रिसर्च करें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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