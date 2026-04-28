Kal ka Rashifal :29 अप्रैल को वैशाख त्रयोदशी, शिवजी की मिलेगी कृपा, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का हाल
Horoscope Tomorrow 29 April 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। -
Kal Ka Rashifal 29 April 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल : 29 अप्रैल के दिन बुधवार है। इस दिन वैशाख मास की त्रयोदशी तिथि है। इस दिन गणेश जी के साथ शिवजी की पूजा करना उत्तम रहता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शिवजी की पूजा आपको शक्ति और बल देती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 29 अप्रैल का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
मेष
आज आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और कमाई के नए रास्ते खुलते दिख रहे हैं। बस ध्यान रखें कि गलत दिशा में कदम न बढ़े। मन थोड़ा बेचैन रह सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है- कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। प्यार और बच्चों से जुड़ी बातें थोड़ी सामान्य रहेंगी। बिजनेस ठीक चलता रहेगा। हेल्थ भी सही है। लाल रंग की कोई चीज अपने पास रखें और बजरंग बली को याद करें, मन हल्का रहेगा।
वृषभ
आज मन थोड़ा परेशान और बेचैन रह सकता है। बिना वजह डर या घबराहट महसूस हो सकती है। कामकाज में भी उतार-चढ़ाव रहेगा और सरकारी कामों में रुकावट आ सकती है। पिता या हेल्थ को लेकर भी चिंता हो सकती है। कुल मिलाकर समय थोड़ा मध्यम है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। थोड़ा धैर्य रखें और लाल वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।
मिथुन
अभी यात्रा करने से बचें तो बेहतर रहेगा। इन दिनों सिर्फ किस्मत के भरोसे काम न करें, मेहनत जरूरी है। अच्छी बात ये है कि रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और कमाई के नए रास्ते खुलेंगे। कोई अच्छा समाचार भी मिल सकता है। कुल मिलाकर समय मिला-जुला है, लेकिन पॉजिटिव ज्यादा है। बजरंग बली को प्रणाम करें, फायदा मिलेगा।
कर्क
हालात थोड़े उल्टे लग सकते हैं, लेकिन इसी बीच फायदा भी मिलेगा। कामकाज मजबूत होगा और कोर्ट-कचहरी के मामलों में जीत मिल सकती है। हेल्थ, प्यार और बच्चों का साथ अच्छा रहेगा। बिज़नेस भी सही चलेगा। काली चीज का दान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
सिंह
भाग्य आपका साथ देगा और कामकाज में तरक्की के संकेत हैं। नौकरी या बिज़नेस में ग्रोथ होगी और यात्रा का योग भी बन रहा है। लेकिन अपने स्वास्थ्य और जीवनसाथी के साथ रिश्ते पर ध्यान दें। दांपत्य जीवन थोड़ा कमजोर रह सकता है। सूर्य को जल दें और काली वस्तु का दान करें, लाभ होगा।
तुला
समय थोड़ा परेशान करने वाला रह सकता है। चोट लगने या किसी परेशानी में फंसने के योग हैं, इसलिए सावधानी रखें। दुश्मन सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपका दबदबा बना रहेगा। हेल्थ का खास ध्यान रखें। प्यार, बच्चे और बिज़नेस की स्थिति ठीक रहेगी। शनि देव को प्रणाम करें, राहत मिलेगी।
धनु
जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा और कामकाज में भी तरक्की होगी। लेकिन मन थोड़ा परेशान रहेगा। प्रेम संबंधों में बहस हो सकती है और बच्चों की हेल्थ को लेकर चिंता रहेगी। कुल मिलाकर समय मिक्स है- कहीं खुशी तो कहीं परेशानी। लाल वस्तु अपने पास रखें, फायदा होगा।
मकर
आप अपने दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे और ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन घर का माहौल थोड़ा नेगेटिव रह सकता है। मां की सेहत और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में परेशानी आ सकती है। घर में तनाव के संकेत हैं। इसलिए संतुलन बनाकर चलें। पीली चीज़ पास रखना शुभ रहेगा।
कुम्भ
धन, प्यार और बच्चों के मामले में समय बहुत अच्छा है। हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा। बस अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना जरूरी है। हेल्थ में खासकर सिर, गला या कंधे से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। इन बातों का ध्यान रखें। काली वस्तु का दान करना लाभ देगा।
कन्या
आज पैसा सोच-समझकर खर्च करें, नुकसान के संकेत हैं। निवेश करने से बचें और अपनी बातों पर कंट्रोल रखें। मुंह या दांत से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग चमक रहेगी और प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी हैं। लेकिन घर में छोटे-मोटे झगड़े हो सकते हैं। इसलिए शांत रहें। मां काली को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
वृश्चिक
आज आप हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। कामकाज में सफलता मिलेगी। लेकिन मन के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन और बेचैनी रह सकती है। हेल्थ भी थोड़ा ऊपर-नीचे रहेगा। खर्च ज्यादा हो सकता है, इस पर ध्यान दें। लाल वस्तु का दान करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
मीन
आज थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। सरकारी कामों में रुकावट आ सकती है। प्यार, बच्चों, बिज़नेस और पार्टनरशिप में दिक्कतें आ सकती हैं। सिर दर्द या आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि पैसा आएगा और परिवार में बढ़ोतरी होगी। लाल वस्तु पास रखें, काली चीज़ का दान करें और शिवजी को जल चढ़ाएं, लाभ मिलेगा।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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