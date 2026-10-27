कल का राशिफल 28 अक्टूबर : जानें कैसा रहेगा आपका दिन? पढ़ें मेष से मीन वालों का हाल
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 28 October 2026 : ग्रहों के फेरबदल के चलते कई राशियों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सही फैसलों के साथ मुश्किलों को थोड़ा कम कर सकते हैं। यहां पढ़ें 28 अक्टूबर के लिए मेष से लेकर मीन राशि वालों का हाल।
Kal Ka Rashifal 28 October 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 28 अक्टूबर : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों की चाल से ही डिसाइड होता है कि किसी भी राशि के लिए आने वाला समय कैसा होगा। कल 28 अक्टूबर है और इस दिन ग्रहों का फेरबदल कई राशियों के लिए मुश्किलें लाएगा तो कुछ के लिए चीजें आसान होंगी। आइए जानते हैं कि आने वाले वाला दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?
यहां जानिए 27 अक्टूबर को कैसा होगा मेष से लेकर मीन राशि वालों का हाल?
मेष राशि
किसी अहम काम के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोफेशनल लाइफ में फोकस के साथ काम करना होगा। पैसों को लेकर किसी भी तरह का रिस्क ना लें। ना ही कोई लापरवाही करें। अगर कोई बात परेशान करे तो घरवालों से जरूर बात करें। किसी पुराने कॉन्टैक्ट से फायदा होने के संकेत हैं।
वृषभ राशि
किसी पुराने व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। बिजनेस से जुड़े लोग कुछ नया करने का मन बनाएंगे। घर-परिवार में माहौल खुशियों का रहेगा। स्वास्थ्य सही होगा लेकिन रूटीन फॉलो करें। नौकरीपेशा लोग अपने काम से तारीफ पाएंगे। टैलेंट दिखाने का पूरा मौका मिलेगा
मिथुन राशि
अपना टैलेंट दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पैसों के मामले में बस किसी भी तरह की हड़बड़ी ना करें। घर-परिवार के साथ मिल जुलकर रहें। किसी जरूरी काम में कलीग से मदद मिल सकती है। काम आसानी से होगा।
कर्क राशि
मन में कई बातें एक साथ चल सकती है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। घर में शांति बनाएं रखें। गुस्से पर कंट्रोल करें। पैसों से जुड़ा फैसला सोच समझकर करें। किसी करीबी की बात से फायदा हो सकता है। बिजनेस से जुड़े मामलों में नई डील हो सकती है।
सिंह राशि
काम में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिजनेस में नए लोगों के साथ संपर्क हो सकता है। घरवालों की जरूरतों और खर्चों पर ध्यान दें। किसी से बहस हो तो शांत रहें। बात करते हुए अपने शब्दों पर ध्यान दें। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा।
कन्या राशि
कोई पुराना अधूरा काम निपटाने के लिए मौका सही है। नौकरी में कलीग्स की मदद मिल सकती है। खर्चे पर ध्यान देना होगा। किसी मामले में घरवालों की सलाह काम आ सकती है। रूटीन फॉलो करें और जरूरी काम निपटा लें।
तुला राशि
नए लोगों के साथ जान-पहचान बढ़ेगी। नौकरी से जुड़ी गुड न्यूज मिल सकती है। पैसों की बचत करें। रिश्ते में छोटी-छोटी बातों को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। किसी जरूरी काम में घरवालों का सपोर्ट मिलेगा तो राहत महसूस होगी।
वृश्चिक राशि
नौकरी से जुड़ी कोई दिक्कत आ सकती है। धैर्य से काम लें। जरूरी कागज संभालकर रखें। घरवालों की सलाह काम आएगी। अपने खर्चों पर ध्यान रखें। नौकरी में किसी भी बात को लेकर बहस ना करें। शांति से अपना काम करते रहें।
धनु राशि
करियर और नौकरी से जुड़े मामलों में गुड न्यूज मिल सकती है। काम की वजह से कहीं की यात्रा करनी पड़ सकती है। बस अपने पैसों को लेकर सावधान रहें। परिवार के साथ समय बिताएं। इस दौरान आपको कोई नया काम सीखने का भी मौका मिल सकता है।
मकर राशि
काम के सिलसिले में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। बिजनेस में पुराने एक्सपीरियंस काम आने वाले हैं। घर के जरूरी काम में हाथ बंटाना पड़ सकता है। बचत करें क्योंकि इससे आपका आने वाला समय सिक्योर रहेगा और मन में सुकून भी रहेगा। किसी पुराने काम को निपटाने में परिवार की मदद मिलेगी।
कुंभ राशि
खुद पर भरोसा रखने की कोशिश करें। नौकरी बदलने का मन हो सकता है। इस दौरान किसी करीबी दोस्त से सलाह मिलेगी। फालतू की चिंता ना करें। बिजनेस में कोई नई प्लानिंग पर काम शुरू कर सकते हैं। मन कई चीजों में उलझा रह सकता है।
मीन राशि
किसी पुराने दोस्त से मुलाकात के चांस हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। पैसों के मामले में सोच-समझकर ही आगे बढ़ें। परिवार के साथ समय बिताएंगे तो मन खुश रहने वाला है। किसी जरूरी काम में जल्दबाजी ना करें। ठंडे दिमाग से ही कोई बड़ा फैसला लें। ।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र