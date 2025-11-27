Rashifal: 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 28 नवंबर का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 28 November 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का जिक्र किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल के आधार पर ही राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानिए 28 नवंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क?

Horoscope 28 November 2025, राशिफल 28 नवंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल के आधार पर ही राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हर एक राशि का कोई ना कोई स्वामी ग्रह जरूर होता है। जिसका प्रभाव उस राशि पर सबसे ज्यादा पड़ता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 28 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो वहीं ये कुछ राशि के जातकों के लिए ठीक-ठाक परिणाम लेकर ही आएगा। जानिए 28 नवंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ मिलने वाला है। साथ ही जानिए उन राशियों के बारे में जिनकी परेशानी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है।

मेष राशि आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है। ऑफिस में इस बात का ध्यान रखें कि अपने काम पर फोकस करें और एक साथ कई काम करने के स्किल का ध्यान रखें। इस समय सेविंग पर खास ध्यान दें, आर्थिक लाइफ में कुछ परेशानी आपके सामने आ सकतीहैं। आज लाइफ पार्टनर के साथ विचारों में मतभेद उभर सकते हैं।

वृषभ राशि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। घर में शांति रहेगी। आज आपकी लाइफ में मंगल कार्य होंगे। निवेश करने से पहले आपको खास ध्यान देना है। आंखे बंद करके किसी पर भरोसा मत करें। फाइनेंस के मैनेजमेंट के होने वाले से बचने के लिए बजट बनाएं।

मिथुन राशि बैंकिंग अपडेट से छोटे-मोटे बदलाव आ सकते हैं, आपको खर्च पर खास नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा अपने खातों पर कड़ी नजर रखें। स्वास्थ्य लाभ स्थिर रहेंगे।आज ऑफिस में आपकी तारीफ होगी। पारिवारिक रिश्ते स्थिर रहेंगे। इस समय गुस्सा कम से कम करें।

कर्क राशि करियर में आगे बढ़ने के मौके आपके सामने आ रहे हैं, बस आफको पहचानना है। कार्यस्थल पर आपको आज एक सम्मानित पद मिल सकता है। हेल्थ में ओरल हेल्थ इश्यू आपको हो सकते हैं। पैसों से जुड़े फैसलों को आवेग के बजाय लॉजिक से मैनेज करने से आप गलतियों से बच सकते हैं।

सिंह राशि आज आप कुछ बड़े फैसले लेंगे। आज एनर्जेटिक महसूस करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। घर का माहौल सामान्य रहेगा।आपकी मेहनत रंग लाएगी और समाज में आपको सम्मान दिया जाएगा। संपत्ति के लेन-देन सुचारू रूप से रहेगा।

कन्या राशि निवेश से पहले आपको थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। आज शांति से काम लेने की सलाह दी जाती है। संपत्ति निवेश में स्थिर वृद्धि के साथ बेहतरीन संभावनाएं दिखाई देती हैं। लवलाइफ में आज उतार-चढ़ाव के साथ ही स्थिरता बनी रहेगी

तुला राशि आपका कोई भी कदम आगे चलकर आपको अच्छा रिटर्न दिलाएगा। इस समय रिसर्च करें और फ्यूचर प्लानिंग करें। अगर मेंटली आपको तनाव हो रहा है, तो आपको थोड़ा रिलेक्स करना चाहिए। स्टूडेंट्स आज एगजाम में सफल रहेंगे। नौकरी के भी चांस हैं।

वृश्चिक लंबे समय की पार्टनरशिप आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इस समय आप पर नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही है। स्वास्थ्य आज ठीक रहेगा। लवलाइफ भी ठीक रहेगी। बिजनेस भी ठीक रहेगा, कोईखास फर्क नहीं होगा।

धनु अभी आपको आर्थिक लाइफ में बचकर चलना है। नया बिजनेस या बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करें। सेहत का ध्यान रखें, छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं।

मकर राशि आज ओरल हेल्थ से जुड़ी दिक्कते आपको हो सकती हैं। इस समय किसी को भी उधार देने से बचें। अगर लवलाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। व्यापार भी ठीक रहेगा। संतान से जुड़ी चिताएं आज से कम होंगी। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं

कुंभ राशि आज कुंभ राशि वालों का मन प्रसन्न नहीं होगा। आपदो मानसिक तौर पर बैचेनी हो सकती है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। आपको अपने पार्टनर के साथ क्वॉलिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा।