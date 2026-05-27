Kal Ka Rashifal: 28 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal: 28 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Horoscope Tomorrow 28 May 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 28 मई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 28 May 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल: 28 मई के दिन गुरुवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार को श्री नारायण की पूजा करने से धन-धान्य बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 28 मई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 28 मई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
28 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
मेष
28 मई के दिन लेंट दिखाने, मददगार लोगों से मिलने और नए प्रोजेक्ट शुरू करने के बड़े मौके मिलेंगे। क्लियर डिसीजन और छोटी-छोटी सफलताओं से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज का दिन क्रिएटिव काम, नए कनेक्शन और तरक्की के लिए एक अच्छी शुरुआत लेकर आएगा। उन ऑफर के लिए हां कहें, जो लाभदायक लगे।
वृषभ
28 मई के दिन प्यार भरी बातें और रियल बातों से लव लाइफ में रौनक आती है। आज का स्टेबल दिन आपको काम खत्म करने और आगे की योजना बनाने में मदद करेगा। क्लियर नोट्स, अच्छे रिमाइंडर और जरूरी स्टेप्स का इस्तेमाल करें।
मिथुन
28 मई के दिन कोशिशें लगातार करते रहें, छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं। आज शाम में ध्यान से धन का मैनेजमेंट करें। शांति से लीडरशिप की डोर संभालें। टीम के साथियों की सुनें और एनर्जी और फोकस बनाए रखने के लिए काम और आनंद के बीच बैलेंस बनाएं।
कर्क
28 मई के दिन दोस्त आपको दिलचस्प लोगों से मिलवा सकते हैं। छोटी-छोटी बातों से काम पर मददगार मौके मिल सकते हैं। आज के दिन नई दोस्ती में बदलाव आ सकता है। जब आप एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करते हैं तो हेल्थ बैलेंस्ड रहती है।
सिंह
28 मई के दिन अगर रिलेशनशिप में हैं, तो कोई छोटी-मोटी शेयर्ड एक्टिविटी प्लान करें। फोकस करें कि समय के साथ आसानी से कनेक्शन बन सकें। आज के दिन आप जिज्ञासु और मिलनसार महसूस करेंगे। सीखने और शेयर करने के लिए तैयार रहेंगे।
कन्या
28 मई के दिन सुनना और तारीफ करना याद रखें। आप इस बात पर फोकस करें कि आपकी प्रायोरिटीज क्लियर हैं। आज के दिन ऐसे काम चुनें, जो आपकी ताकत से मेल खाते हों। अपनों से बातचीत से अपनापन और काम के आइडिया मिल सकते हैं।
तुला
28 मई के दिन प्यार से बताएं कि आपको क्या चाहिए। छोटे-छोटे दोस्ताना काम मददगार लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जिज्ञासा को धैर्य के साथ बैलेंस करें ताकि आइडिया काम के नतीजों में बदल सकें।
वृश्चिक
28 मई के दिन देखभाल के साथ सब्र और खुशी बनी रहेगी। शांत मूड आपको सॉल्यूशन खोजने में मदद करेगा। आज के दिन आपका परिवार आपके प्लान को सपोर्ट करेगा। आपका काम आसानी से चलेगा।
धनु
28 मई के दिन क्लियर बातचीत से कन्फ्यूजन दूर होती है और अपनापन आ सकता है। एक सोशल और शांति भरा दिन रहेगा, जो बातचीत से सीखने में मदद करेगा। क्लियर सवाल पूछें, नोट्स लिखें और कामों के लिए एक स्मार्ट प्लान फॉलो करें।
मकर
28 मई के दिन सिंगल लोग कम्युनिटी इवेंट में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी को नोटिस कर सकते हैं। आज के दिन शाम तक, कामयाबी का एक शांत एहसास आपका हौसला बढ़ाएगा। आज का दिन धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा।
कुंभ
28 मई के दिन अपने पार्टनर से कनेक्ट करने के लिए छोटे कदम उठाएं। शांति से अपने टाइम को मैनेज करें। आज के दिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन न लें, और छोटी-मोटी मदद स्वीकार करें।
मीन
28 मई के दिन करियर में प्रोजेक्ट को लीड करने और आइडिया शेयर करने के बड़े मौके मिलेंगे। आज के दिन आपके छोटे-छोटे कदम खुशहाल, आसान रोजमर्रा के रूटीन की ओर लगातार तरक्की कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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