Kal Ka Rashifal: 28 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal: 28 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Horoscope Tomorrow 28 March 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 28 मार्च 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क
Horoscope Tomorrow 28 March 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 28 मार्च 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क
मेष
मेष राशि वालों के लिए समय ठीक ठाक है, लेकिन मन आपका अशांत रहेगा। आपके मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने आपको कंट्रोल करें। दांपत्य सुख में वृद्धि होगी। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में भी वृद्धि होगी।
वृषभ
वृषभ राशि वालों के लिए समय मिलाजुला है, आप आज प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए अच्छा समय है। आज आत्मविश्वास से आपके काम बनेंगे। किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि हो सकती है। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदाैड़ अधिक रहेगी।
मिथुन
मिथुन राशि वालों के लिए कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी, आपको खास तौर पर प्रोफेशनलल्स का सपोर्ट मिलेगा। आपकी जिम्मेदारी इस समय बदल सकती हैं। हो सकता है कि आप किसी अधिकारी से आपकी बहस तो संभलकर रहें।
कर्क
मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। कारोबार में वृद्धि होगी। इस समय आपकी लाइफ में भागदौड़ अधिक रहेगी। लाभ के मौके मिलेंगे। शैक्षिक कार्यों में मान-सम्मान मिल सकता है। किसी भी तरह का गलत फैसला इस समय नहीं लेना है। विवादों से भी दूर रहें।
सिंह
आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। पर्सनल लाइफ में लवर के साथ दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। आपके लिए अच्छा समय है।
तुला
बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा के अवसर भी मिल सकते हैं। वस्त्रों आदि पर खर्च बढ़ेंगे। आज आपको धन की प्राप्ति होगी। हेल्थका ध्यान रखें और समृद्धि आपके फेवर में है।
धनु
धनु राशि वालों को इस समय पर्सनल लाइफ में अच्छा समय मिल सकता है। आपको इस समय घर खरीदने का प्लान बनाना चाहिए। कोशिश करें कि प्रोफेशनल लाइफ में फोकस करके काम करें और धन संबंधी मामलों के लिए आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए।
मकर
मकर वालों को किसी भी हालत में अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटना है। इस समय बैलेंस बनाकर रखें और लाइफस्टाइल को अच्छा रखें। किसी के साथ भी विवाद में पड़ने से बचें।ऑफिस में आपको अपने साथ काम करने वालों के सपोर्ट की बहुत जरूरत होगी।
कुम्भ
कुंभ - किसी को उधार ना देना है। अपनी पर्सनेल्टी के हिसाब से काम करें और फाइनेंस से जुड़े कामाों में खास ध्यान दें। इस समय आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है, कोई भी आपको धोखा दे सकता है।हेल्थ को लेकर लापरवाही ना करें, लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं।
कन्या
तुला - पॉजिटिव रहना आपके लिएजरूरी है। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफमें किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए। वाहन और घर खरीद सकते हैं, लेकिन अपने खर्चों को खास तौर पर कंट्रोल करें। योग और मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है।
वृश्चिक
वृश्चिक राशि के लोगों को आज किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है। आपको फिलहाल इस स्थिति से बचना है। पार्टनर के साथ इमोशंस को जाहिर करें, इससे आपको अच्छी फील होगा। अपने रिकॉर्ड को सेफ रखें और एनर्जी बनाए रखने के लिए एक्सरसाइझ करें।
मीन
मीन राशि के लोगों को खास तौर पर आर्थिक स्थिति पर खास ध्यान देना है। आपको प्लानिंग करके काम करना है। अगर थोड़ी सी भी टेंशन लगे तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। प्रोफेशनल लाइफ में फोकस करके काम करें, एरर फ्री वर्क आपके लिए बहुत जरूरी है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
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ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां