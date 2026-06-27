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Kal Ka Rashifal, राशिफल 28 जून: इन 3 राशियों को होगा लाभ ही लाभ

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Horoscope Tomorrow 28 June 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 28 जून 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal, राशिफल 28 जून: इन 3 राशियों को होगा लाभ ही लाभ

Kal Ka Rashifal 28 June 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल : 28 जून के दिन रविवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार को सूर्य देव की पूजा करने से मान-सम्मान बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 28 जून का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 28 जून को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

इन 3 राशियों को होगा लाभ ही लाभ

मेष राशि- कल के दिन सीखने के छोटे मौके मिलेंगे। एक क्लियर आइडिया चुनें और थोड़ी देर के लिए पढ़ें। आसान सवाल पूछें, जरूरी बातें नोट करें, और उन्हें किसी दोस्त के साथ शेयर करें। एक छोटा प्लान पढ़ाई पूरी करने में मददगार साबित होगा। इससे आप आज बिना स्ट्रेस के शांत और नए कामों के लिए आत्मविश्वास से तैयार रहेंगे।

वृषभ राशि- कल के दिन खुद पर भरोसा रखें। आपका दिमाग तेज और अलर्ट रहेगा। नए आइडिया जल्दी आ सकते हैं। बोलने से ज्यादा सुनें। आपकी तेज सोच आज छोटी-मोटी समस्याओं को सॉल्व करने में मदद करेगी।

मिथुन राशि- कल के दिन बातचीत को विनम्र और दृढ़ रखें, और पैसे को सावधानी से संभालें। एक नॉर्मल रूटीन कामों को पूरा करने में मदद करेगी। छोटी-छोटी सुख-सुविधाएं आपका मूड बेहतर करेगी और आगे की योजना बनाने के लिए मदद करेगी।

कर्क राशि- कल के दिन एक काम पूरा करें, शांति का आनंद लें, और प्यार से बात करें। धैर्य आपको लाभ तक पहुंचने में मदद करेगा। आपकी स्किल्स व मेहनत प्रगति ला सकती है। जरूरी टास्क चुनें और अचानक बदलाव से बचें।

सिंह राशि- कल के दिन लव के मामले में शांत और कूल रहें। प्रोफेशनल सफलता आपकी भरोसेमंद साथी रहेगी। स्वास्थ्य और फाइनेंस दोनों पूरे दिन आपके साथ रहने वाले हैं। अपने कदमों और छोटी-छोटी सुख-सुविधाओं पर ध्यान दें।

कन्या राशि- कल के दिन आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ ही ऑफिस का शेड्यूल भी ज्यादातर बिजी रहेगा। आज कोई बड़ी फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी। कोई गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या जीवन पर असर नहीं डालेगी।

तुला राशि- कल के दिन फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती हैं। आज आपकी सेहत नॉर्मल है। काम पर फोकस करें। बेवजह के स्ट्रेस से दूर रहें। बैलेंस मेंटेन करें। अपने पार्टनर से बिना शर्त प्यार का इजहार करें। अपने काम के प्रति अपनी कमीटमेंट बनाए रखें, जो आपको पॉजिटिव परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगी।

वृश्चिक राशि- कल के दिन ऑफिशियल रवैया आधिकारिक मामलों को सुलझाने में मदद करेगा। लव अफेयर में समझदारी दिखाएं और आज के दिन जरूरी फैसले लेते समय अपने पार्टनर की राय भी जरूर लें। आपकी प्रोफेशनल लाइफ आज के दिन प्रोडक्टिव रहेगी।

धनु राशि- कल के दिन ऑफिशियल रवैया आधिकारिक मामलों को सुलझाने में मदद करेगा। इस बात का ध्यान रखें कि आप पैसे को ध्यान से संभालें। सेहत आज के दिन नॉर्मल है। इस बात का ध्यान रखें कि आप पैसे को ध्यान से संभालें। सेहत आज के दिन नॉर्मल है।

मकर राशि- कल के दिन मैनेजमेंट के साथ आपके रिश्ते खराब होने की नौबत भी आ सकती है। आज धन और स्वास्थ्य दोनों की स्थिति अच्छी रहने वाली है। अपने प्यार का इजहार करने के लिए आज के दिन का ऑप्शन चुनें।

कुंभ राशि- कल के दिन सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। आज के दिन लव लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप दोनों साथ में खुशी महसूस करेंगे। ऑफिस की गॉसिप पर ध्यान न दें, क्योंकि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ सकता है।

मीन राशि- कल के दिन अहंकार के चक्कर में अपने प्रेम संबंध को खराब न होने दें। बेहतरीन नतीजे देने के लिए नई प्रोफेशनल चुनौतियों का सामना पूरी मेहनत से करें। ऑफिस में अपना बेस्ट दें, और अपने पार्टनर से सच्चे दिल से प्यार करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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