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Rashifal, राशिफल 28 जुलाई: कल इन 5 राशियों की लाइफ में होंगे बड़े बदलाव

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 28 July 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 28 जुलाई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

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Kal Ka Rashifal 28 July 2026

Kal Ka Rashifal 28 July 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 28 जुलाई: 28 जुलाई के दिन मंगलवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा करने से डर, भय, रोग, दुख आदि से मुक्ति मिलती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 28 जुलाई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 28 जुलाई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

राशिफल 28 जुलाई: कल इन 5 राशियों की लाइफ में होंगे बड़े बदलाव

मेष

मेष राशि वाले आज सावधानी के साथ प्लानिंग और लगातार प्रयास से स्टेबिलिटी पाएंगे। रिलेशन रोमांस भरे रहेंगे, काम पूरे हो पाएंगे, और धन के मामले स्थिर रहेंगे। धैर्य बनाए रखें, प्यार से बात करें, और दूसरों से छोटी-मोटी मदद स्वीकार करें।

वृषभ

आज प्रगति में मार्गदर्शन करने वाले छोटे-छोटे उपयोगी संकेतों पर ध्यान दें। वृषभ राशि वालों को आज के दिन शांति के साथ छोटे-छोटे कार्यों से क्लैरिटी मिलेगी। आसान कार्यों पर ध्यान दें, और जब मदद मिले तो उसे स्वीकार करें।

मिथुन

आज ध्यान दें कि लक्ष्यों और पर्सनल ग्रोथ की ओर स्पीड बनी रहे। भावनाएं उपयोगी संकेत देती हैं। काम और लोगों को चुनते समय अपने ज्ञान पर भरोसा करें। जरूरी कदम उठाएं, मुस्कुराएं।

कर्क

छोटे, छोटे लगातार चुनाव मददगार रास्ते खोल सकते हैं। परिवार का सपोर्ट मूड को बेहतर बनाता है। ज्यादातर काम कॉन्फिडेंस और प्रगति के साथ आगे बढ़ता है, जिससे आज मापने योग्य परिणाम मिलेंगे।

सिंह

आज के दिन खर्च कम रखें और रिस्क भरे प्लान से बचें। पर्याप्त आराम करें, हल्का शाकाहारी भोजन पसंद करें। अपनी एनर्जी और मन शांत बनाए रखने के लिए छोटी सैर करें।

कन्या

आज रिश्ते मजबूत होंगे और परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी। वित्तीय सावधानी का लाभ मिलेगा। तरोताजा रहने के लिए बीच-बीच में आराम करें। स्मार्ट बातचीत से नए अवसर खुलेंगे। आपको सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप प्रगति करते रहेंगे।

तुला

आज के दिन की दोस्ताना एनर्जी आपको नई चीजें आजमाने में मदद करेगी। आइडिया शेयर करें, पॉजिटिव रहें। छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट से सीखें, जो तेजी से सबक सिखाते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, और प्रोग्रेस का आनंद लें।

वृश्चिक

आज के दिन एडजस्ट करें। खुशमिजाज मूड, कोशिश और लगातार जिज्ञासा नए मौके और प्रैक्टिकल प्रोग्रेस लाएगी। अपनी छोटी- छोटी जीत पर ध्यान दें। आपको स्टेबल गति मिल सकती है। छोटे-छोटे निर्णय अच्छे परिणाम देंगे।

धनु

आज निरंतर प्रयास से प्रगति की उम्मीद रखें। नए अवसरों की आशा रखें। धनु राशि वालों आप एनर्जी, शक्ति, मार्गदर्शन, काम में प्रगति, गहरे कनेक्शन, खर्च और बेहतर स्वास्थ्य के लिए शांत रूटीन का अनुभव कर सकते हैं।

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मकर

आज ईमानदारी से की गई बातचीत से विश्वास बढ़ेगा। सावधानीपूर्वक सेविंग्स करने से धन की स्थिति में सुधार होगा। अपनी एनर्जी को बचाने के लिए आसान दैनिक आदतें अपनाएं।

कुंभ

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए दोस्ती, शांत निर्णय, कार्य प्रगति, सोच-समझकर खर्च करने और सेहत संबंधी अच्छी आदतें लेकर आया है। आप धीरे-धीरे प्रगति करेंगे। फोकस और शांत योजना आपको कार्यों को पूरा करने और रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करेगी।

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मीन

आज सीखने और छोटे-मोटे रिस्क लेने के लिए अच्छा दिन है। एक छोटा सा आइडिया आजमाएं और नतीजे देखें। अच्छे लोगों से बात करें और ईमानदार फीडबैक इकट्ठा करें। प्लान को फ्लेक्सिबल रखें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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