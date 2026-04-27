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Kal Ka Rashifal : 28 अप्रैल 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

Apr 27, 2026 02:49 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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Horoscope Tomorrow Kal Ka Rashifal : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 28 अप्रैल 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal : 28 अप्रैल 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

Horoscope 28 April 2026, Kal Ka Rashifal : ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिषशास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 28 अप्रैल का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 28 अप्रैल 2026 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी।

पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- दिन ठीक रहेगा, लेकिन शुरुआत थोड़ी सुस्त। काम खुद पकड़ना पड़ेगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। दोपहर के बाद चीजें अपने आप सेट होंगी। पैसा आता दिखेगा लेकिन हाथ में रुकने में टाइम लगेगा। घर में किसी बात पर हल्की तकरार हो सकती है, ज्यादा खींचना ठीक नहीं। सेहत में गर्मी या थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ राशि- आज दिमाग ज्यादा भागेगा, काम कम होगा। एक साथ कई चीजों में उलझ सकते हैं। ऑफिस में छोटी गलती भी बड़ी बन सकती है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। खर्च कंट्रोल से बाहर जा सकता है। घर में माहौल ठीक है, लेकिन मूड आपका ही गड़बड़ रहेगा। खाना-पीना टाइम पर रखें।

मिथुन राशि- काम के लिहाज से अच्छा दिन। कोई नई जानकारी या संपर्क काम आ सकता है। जो बात पिछले कुछ दिनों से अटकी थी, उसमें हल निकल सकता है। दोस्त या सहकर्मी मदद करेंगे। रिलेशन में बात साफ रखें, वरना गलतफहमी जल्दी बनती है। सेहत सामान्य।

कर्क राशि- जिम्मेदारियां आज ज्यादा लगेंगी। घर और काम दोनों जगह आपकी जरूरत पड़ेगी। फैसला लेते समय थोड़ा रुककर सोचें। पैसा ठीक है, लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ेगा। परिवार साथ देगा। मन थोड़ा भारी रह सकता है, लेकिन दिन निकल जाएगा।

सिंह राशि- आज आप थोड़ा आगे रहेंगे। काम में आपकी बात सुनी जाएगी। कोई पुराना काम पूरा हो सकता है। यात्रा का प्लान बन सकता है। पैसा ठीक आएगा। रिश्तों में माहौल अच्छा रहेगा। बस ज्यादा ओवर मत हो जाना, नहीं तो बात बिगड़ती देर नहीं लगेगी।

कन्या राशि- छोटी चीजें आज बड़ी बन सकती हैं। डिटेल मिस मत करना। काम में सुधार करने का मौका मिलेगा। पैसा सोच-समझकर खर्च करें। घर में शांति रहेगी। रिलेशन में ज्यादा उम्मीद न रखें। सेहत ठीक, लेकिन कमजोरी लग सकती है।

तुला राशि- आज बैलेंस बनाना पड़ेगा। काम और घर दोनों में ध्यान देना होगा। ऑफिस में नया काम मिल सकता है। पैसा ठीक रहेगा। किसी बात को लेकर मन में उलझन रह सकती है। रिश्तों में साफ बात करना बेहतर रहेगा।

वृश्चिक राशि- फोकस अच्छा रहेगा। जो काम अटका था, उसमें आज मूवमेंट आएगा। पैसा मिलने के संकेत हैं। परिवार का साथ रहेगा। रिलेशन में बात गहरी होगी। बस गुस्से पर कंट्रोल रखना जरूरी है।

धनु राशि- धैर्य रखना पड़ेगा। काम में देरी होगी लेकिन रिजल्ट खराब नहीं आएगा। पैसा आता-जाता रहेगा। दोस्तों से बात या मुलाकात हो सकती है। रिलेशन में सीधी बात करें। शरीर थोड़ा थका हुआ लग सकता है

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मकर राशि- मेहनत दिखेगी और उसका असर भी दिखेगा। ऑफिस में इमेज मजबूत होगी। नया मौका मिल सकता है। पैसा स्थिर रहेगा। घर में माहौल ठीक। रिलेशन में भरोसा बना रहेगा। सेहत अच्छी।

कुंभ राशि- नए आइडिया आएंगे लेकिन उन्हें जमीन पर लाने में मेहनत लगेगी। काम में क्रिएटिव सोच काम आएगी। पैसा संभालकर खर्च करें। रिश्तों में थोड़ा स्पेस देना बेहतर रहेगा। सेहत ठीक है।

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मीन राशि- मन आज जल्दी बदलता रहेगा। एक बात पर टिकना मुश्किल होगा। काम में ध्यान लगाना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो सकती है। पैसा संभालकर रखें। परिवार साथ देगा। रिलेशन में नरमी रखनी पड़ेगी। सेहत में हल्का सुधार रहेगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

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दशा-महादशा
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