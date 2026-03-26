Kal Ka Rashifal: 27 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा होगा आपका लक, पढ़ें भविष्यफल
Horoscope Tomorrow 27 March 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 27 मार्च 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क
Kal Ka Rashifal 27 March 2026 aries to pisces Horoscope Tomorrow, कल का राशिफल : 27 मार्च के दिन के दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल कैसी रहेगी। इस दिन किन राशियों को लाभ और किन राशियों के लिए समय विपरीत रहने वाला है। शुक्रवार को रामनवमी पर पर्व भी है। इस दिन भगवान राम और मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 27 मार्च का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा।
मेष
27 मार्च के दिन आज लव लाइफ में उथल-पुथल रहेगी। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने से पहले ही मामला सुलझाएं। प्रोफेशनल जीवन में सकारात्मक रुख अपनाएं। बिना किसी हिचकिचाहट के पैसों से जुड़ी जरूरतों को पूरा करें। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
वृषभ
27 मार्च के दिन लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालें। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लें। पैसों के मामले में आपको सावधान रहना होगा। सेहत के मामले में आपका दिन अच्छा रहेगा।
मिथुन
27 मार्च के दिन आज रिश्तों में उथल-पुथल की उम्मीद करें। ऑफिस में आपका रवैया कारगर साबित होगा और आप उम्मीदों पर खरे उतरने में सफल हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है।
कर्क
27 मार्च के दिन लाइफ में खुश रहने के लिए रिलेशनशिप से जुड़ी समस्याओं को सॉल्व करें। प्रोफेशनल चैलेंज से कोई परेशानी नहीं होगी। आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं। आपकी सेहत भी नॉर्मल रहेगी।
सिंह
27 मार्च के दिन प्रेम का जश्न मनाएं और प्रेम संबंधों में अहंकार को दूर रखें। नए काम हाथ में लें, जिससे आपको अपनी पेशेवर क्षमता साबित करने में मदद मिलेगी। आज के दिन धन का भी योग है।
तुला
27 मार्च के दिन अपने साथी के साथ ज़्यादा समय बिताने पर विचार करें। काम पर आपके रवैये का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। खुश रहने के लिए लव लाइफ से जुड़े सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें।
धनु
27 मार्च के दिन लव लाइफ आज खुशनुमा रहेगी। ऑफिस में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आज धन को सावधानी से मैनेज करें। पर्सनल जीवन में संतुलन बनाए रखें।
मकर
27 मार्च के दिन प्रेम जीवन में ईमानदारी अच्छे परिणाम लाएगी। पेशेवर जीवन में सिद्धांतों से समझौता न करें। सामान्य स्वास्थ्य के साथ-साथ वित्तीय स्थिति भी अच्छी रहेगी।
कुम्भ
27 मार्च के दिन प्रॉब्लम को डिप्लोमेटिक तरीके से संभालना महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल रहेगी। आपकी पर्सनल लाइफ में आपका डिसिप्लिन झलकेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल के माध्यम से अपनी सेहत को बरकरार रखें।
कन्या
27 मार्च के दिन कोई बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी, साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ऑफिस में काम का दबाव हो सकता है, लेकिन आप इस सिचुएशन से पार पा लेंगे।
वृश्चिक
27 मार्च के दिन रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए लव लाइफ से जुड़ी समस्याओं को सॉल्व करें। आपके करियर में परेशानियां आएंगी, लेकिन उनसे पार पाने के लिए कॉन्फिडेंस बनाए रखें।
मीन
27 मार्च के दिन महिला जातकों का आज प्रेम जीवन रोमांचक रहेगा। कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखें, जिससे बेहतर प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त होगा। अच्छे स्वास्थ्य के साथ-साथ समृद्धि भी मिलेगी।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
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व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां