Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 26 सितंबर का विस्तृत राशिफल

Horoscope 26 September 2025, राशिफल 26 सितंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 26 सितंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 26 सितंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- मेष राशि के जातकों सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। आज आपका पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन सुखी रहेगा। आपके रोमांटिक रिश्ते में आज थोड़ी बहुत हलचल मच सकती है। करियर में प्रमोशन पाने के लिए कई जरूरी टास्क मिल सकते हैं।

वृषभ राशि- आज के दिन की शुरुआत में नौकरी करने वाले जातकों पर काम का दवाब रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों में पैसे खर्च हो सकते हैं।

मिथुन राशि- आज के दिन परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। नौकरी करने वाले जातकों को नए अवसर मिलेंगे। कोई दोस्त शुभ समाचार लेकर आ सकता है। दिन मिला-जुला रहने वाला है। इस दौरान आपको सफल होने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है।

कर्क राशि- आज के दिन आप संतान की किसी बात से परेशान रहेंगे। दिन के मध्य में किसी विशेष काम में आपको सफलता मिल सकती है। आपके आय के साधन में वृद्धि होगी। व्यापारियों को मन चाहा लाभ हो सकता है।

सिंह राशि- आज के दिन सुख-सुविधा से जुड़ी किसी चीज में पैसे खर्च हो सकते हैं। दिन की शुरुआत में खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव भी हो सकता है। जिसके कारण आपका आर्थिक बजट बिगड़ सकता है।

कन्या राशि- कन्या राशि के नौकरी पेशा करने वाले जातकों को गुप्त शत्रुओं से बचना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन शुभ साबित हो सकता है। कुछ की किस्मत चमक सकती है।

तुला राशि- आज के दिन आपको कुछ बड़े खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। दिन की शुरुआत में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान छात्रों का मन पढ़ाई से हट सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक वालों को आज के दिन सेल्फ लव पर फोकस करना चाहिए। गुस्से और वाणी पर काबू रखें। हालांकि, दिन खत्म होते-होते आपको मनचाहा लाभ मिल सकता है। किसी भी काम में लापरवाही करने से बचना चाहिए।

धनु राशि- धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ बड़े खर्चे लेकर आ सकता है। जिससे आपका आर्थिक बजट हिल सकता है। आज के दिन समय और धन दोनों को सोच-समझकर खर्च करें। कुछ लोग शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं।

मकर राशि- आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा साबित हो सकता है। नौकरी पेशा करने वाले जातकों को नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर प्रमोशन मिल सकता है। हालांकि दिन के मध्य में गुप्त शत्रुओं से बचकर रहने की जरूरत है।

कुंभ राशि- कुंभ राशि के जातकों आपको मनचाही सफलता हासिल होगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। दोपहर के समय में किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। विवाहित जातकों की लव लाइफ अच्छी रहेगी।

मीन राशि- मीन राशि आज का दिन आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आया है। काम के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ सकता है। दिन की शुरुआत में कुछ चुनौतियों आएंगी, जिनका सामना करना पड़ सकता है।