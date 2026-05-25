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Kal Ka Rashifal: 26 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Horoscope Tomorrow 26 May 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 26 मई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal: 26 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal 26 May 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल: 26 मई के दिन मंगलवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से डर, भय, रोग, कष्ट आदि दूर होता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 26 मई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 26 मई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

26 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

मेष

पिछले कुछ समय से आप जिस प्रोजेक्ट के लिए दिन-रात एक कर रहे थे, उसका क्रेडिट आखिरकार आपको मिलने वाला है। कानूनी या जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। धन की बचत करने में आप सफल रहेंगे। सभी सदस्यों के बीच तालमेल बेहतर रहेगा।

वृषभ

वृषभ राशि वालों के जीवन में आज के दिन बड़े और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। आलस्य छोड़कर एक्शन मोड में आने का समय है। टीम वर्क से किए गए कामों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, तो इंटरव्यू कॉल्स आने की पूरी संभावना है।

मिथुन

लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए योजना बनाने का यह सही समय है। घर के माहौल में सुधार होगा। पीठ या जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है। शेयर मार्केट में बड़ा रिस्क लेने से पूरी तरह बचें। पैसों का लेनदेन करते समय लिखा-पढ़ी जरूर करें, नहीं तो धोखा हो सकता है।

कर्क

कर्क राशि वालों के लिए समय थोड़ा संभलकर चलने का है। ग्रहों का इशारा है कि इस समय आपको अपनी योजनाओं को पूरी तरह गुप्त रखना चाहिए, जब तक कि वे पूरी न हो जाएं। ऑफिस में कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने काम से काम रखें।

सिंह

फिजूलखर्ची पर अगर काबू नहीं रखा, तो बजट पूरी तरह गड़बड़ा सकता है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा, जिससे मानसिक रूप से हल्कापन महसूस होगा। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। वाहन चलाते समय स्पीड पर कंट्रोल रखें।

कन्या

एक से अधिक माध्यम से धन का आगमन होगा, जिससे बैंक बैलेंस में सुधार देखने को मिलेगा। पार्टनर के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव या डिनर डेट पर जाने का प्लान बन सकता है। सेहत बिल्कुल दुरुस्त रहेगी। करियर रोमांचक मोड़ ले सकता है।

तुला

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा मिलाजुला रहेगा। इमोशन में बहकर कोई भी बड़ा फैसला न लें, खासकर जब बात आपके करियर या पैसों से जुड़ी हो। व्यापारियों को थोड़ा संभलकर कदम बढ़ाना होगा। नौकरी में काम की धीमी रफ्तार के कारण बॉस की डांट सुननी पड़ सकती है।

वृश्चिक

इंकम सामान्य रहेगी। सुख-सुविधाओं की चीजों पर अचानक बड़ा खर्च हो सकता है। लव लाइफ में किसी पुरानी बात को लेकर अनबन हो सकती है। खान-पान की लापरवाही से पेट की समस्या परेशान कर सकती है।

धनु

इंकम के रास्ते खुलेंगे, लेकिन घरेलू जरूरतों और बच्चों की पढ़ाई पर अचानक बड़ा खर्च सामने आ सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। माइग्रेन या सिर के भारीपन को नजरअंदाज न करें, भरपूर नींद लें। धनु राशि वालों के लिए दिन मेहनत का मीठा फल चखने का है।

मकर

तुला राशि वालों के लिए ये दिन बेहद संतुलित और खुशनुमा रहने वाला है। कला, संगीत, लेखन या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को कोई बड़ा प्लेटफॉर्म या पहचान मिल सकती है। बिजनेस करने वाले जातकों की बिक्री में उछाल आ सकता है। नौकरी में मनचाहा ट्रांसफर मिलने के योग हैं।

कुंभ

कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी भागदौड़ और मानसिक दबाव के साथ हो सकती है। ऑफिस में पेंडिंग काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन स्थिति अचानक आपके पक्ष में मुड़ जाएगी। सरकारी क्षेत्र या बड़े टेंडर्स से जुड़े व्यापारियों को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। नौकरीपेशा लोग सहकर्मियों की पॉलिटिक्स से दूर रहें।

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मीन

आज के दिन सरप्राइज की बात हो सकती है, चाहे वह ट्रैवल हो या कोई इंटरेस्ट हो, यह आपके बॉन्ड को मजबूत करेगा। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन विकास के अवसरों से भरी रहेगी। हाथ आए मौकों को अपनाने की आपकी क्षमता न केवल आपकी सिचुएशन को सुरक्षित करेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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