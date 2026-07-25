Kal Ka Rashifal, राशिफल 26 जुलाई: कल पैसों के मामले में ये 5 राशियां रहें सावधान
Horoscope Tomorrow 26 July 2026 Rashifal: कल का दिन कुछ राशियों के लिए सुकून भरा रह सकता है तो वहीं कुछ को पैसों के मामले में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यहां पढ़ें 26 जुलाई का विस्तृत राशिफल-
Kal Ka Rashifal 26 July 2026 aries to pisces Horoscope Tomorrow, राशिफल 25 जुलाई: ग्रहों और नक्षत्रों की बदलती चाल के आधार पर ज्योतिष शास्त्र में हर राशि की भविष्यवाणी की जाती है। कल का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? यहां जानें मेष से लेकर मीन राशि तक सारे 12 राशियों के लिए 26 जुलाई का राशिफल।
यहां पड़ें 26 जुलाई के लिए मेष से लेकर मीन राशि का राशिफल
मेष राशि
मेष राशि वाले जातक काम की चुनौतियों का सामना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें। जिम्मेदारियों को सावधानी से संभालें। बड़े बदलावों के लिए तैयार रहें। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने सपनों पर काम करते रहें। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खानपान का ध्यान रखें।
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन सामान्य रहेगा। काम पर फोकस करेंगे तो चीजें सही ट्रैक पर जाएंगी। ऑफिस में बेवजह के वाद-विवाद से दूर रहें। कुछ लोग जॉब स्विच कर सकते हैं। तो वहीं कुछ को प्रमोशन मिलने की संभावना है। हेल्दी खाना खाएं और जंक फूड से दूर रहने की कोशिश करें।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों की लव लाइफ कल के दिन अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप की दिक्कतें कम होंगी। नौकरी तलाशने वालों को कॉल आ सकता है। कान, गले या नाक की तकलीफ से बचने के लिए सतर्क रहें। डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान दें। साथ ही कल आर्थिक स्थिति भी सामान्य रहेगी।
कर्क राशि
आर्थिक मामलों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। नए निवेश के लिए शुभ समय है लेकिन जल्दबाजी ना करें। रिस्क ना लें। बजट देख कर ही फैसले करें नहीं तो चीजें डगमगाएंगी। हेल्थ और लाइफस्टाइल में पॉजिटिव बदलाव शुरू करने का अच्छा दिन है। ओवरथिंकिंग से बचने की कोशिश करें।
सिंह राशि
कल के दिन सिंह राशि वालों के सुख-सुविधा में वृद्धि होगी। कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। खर्चा भी बढ़ सकते हैं। नौकरी और कारोबार के लिए दिन अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। खुद का भी ख्याल रखें। बदलते मौसम का असर दिख सकता है। ऐसे में सतर्क रहें।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के काफी समय से रुके काम कल के दिन पूरे हो सकते हैं। पैसों की स्थिति आज के दिन सुधरती दिखेगी। दुश्मनों पर जीत और ऑफिस में प्रमोशन के योग हैं। घर-परिवार से सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी बेहतर रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बस फालतू की सोच से दूर रहने की कोशिश करें।
तुला राशि
कल का दिन तुला राशि वालों के लिए काम का प्रेशर ला सकता है। पार्टनर के साथ बहसबाजी हो सकती है। ऐसे में अपनी फीलिंग्स और गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करें। हेल्थ का ध्यान रखें। मेडिटेशन से लाभ मिलेगा।
धनु राशि
धनु राशि वालों को कल प्रोफेशनल लाइफ में नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात की संभावना है। स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। वहीं कल आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी ऐसे में मन शांत और खुश रहेगा।
मकर राशि
मकर राशि वाले आज अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखें। आपके रिश्ते सुधरेंगे। पढ़ाई में सफलता मिलेगी लेकिन खर्चे भी बढ़ने के संकेत हैं। प्रोफेशनल लाइफ में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। तो वहीं काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। घरवालों के लिए समय निकालने की कोशिश करें।
कुंभ राशि
कल का दिन कुंभ राशि के उन जातकों को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। कला-संगीत में रुचि लेंगे। हालांकि मन किसी ना किसी वजह से डरा रहेगा। घर के मामलों को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। पैसों से संबंधित मामलों में सावधान रहें।
वृश्चिक राशि
इस राशि के स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। नौकरी में प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जमीन-गाड़ी से फायदा हो सकता है लेकिन भावुकता में आकर जल्दी-जल्दी में कोई भी फैसला लेना नुकसान दे सकता है। धैर्य से काम करें। कल के दिन अपने खर्चों पर भी नजर रखें।
मीन राशि
मीन राशि वालों का मन पूजा-पाठ और अच्छे कामों में लगेगा। पढ़ाई या विदेश से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सेहत का ध्यान रखें। पैतृक संपत्ति से फायदा होगा। चुनौतियों को कॉन्फिडेंस के साथ संभालें। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी। धन लाभ के योग भी बनेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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