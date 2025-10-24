Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal Ka Rashifal 25 October 2025: Aries to Pisces Horoscope Tomorrow Bhavishyafal and Future Predictions
Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 25 अक्टूबर का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 25 October 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 25 अक्टूबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Fri, 24 Oct 2025 02:40 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope 25 October 2025, राशिफल 25 अक्टूबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 25 अक्टूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 25 अक्टूबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- आज के दिन आप कई कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन खुद की देखभाल को प्राथमिकता देना आवश्यक है। धैर्य और क्रिएटिविटी पर जोर देना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सभी योजनाएं उम्मीद के मुताबिक सामने नहीं आएंगी।

वृषभ राशि- आज के दिन आज सफलता के अर्थ पर विचार कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं को प्राप्त करना संतुष्टि देता है। आज इस बात पर गौर करें की आपके लक्ष्य आपकी वास्तविक जरूरतों और इच्छाओं के साथ संरेखित हो रहे या नहीं।

मिथुन राशि- आज के दिन याद रखें कि संतुष्टि ऐसे विकल्प चुनने से आती है, जो आपके लक्ष्य के अनुरूप हों। आप वास्तव में जो चाहते हैं उस पर ध्यान देकर आप जीवन के नए अवसरों से गुजरने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे।

कर्क राशि- आज के दिन याद रखें अपने रिश्ते को मजबूत करना उतना ही आवश्यक है जितना कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना। अपने गोल्स पर फोकस करने के लिए समय निकालें और उस पर ध्यान केंद्रित करें, जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है।

सिंह राशि- आज के दिन अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें और उन रिस्क के बारे में क्लियर रहें जिन्हें आप लेना चाहते हैं। अगर कुछ ज्यादा रिस्की लगता है तो दूसरों को काम सौंपने या हेल्प लेने में संकोच न करें।

कन्या राशि- आज के दिन आपके रोमांटिक जीवन में शांति की हल्की हवा बहेगी। अगर आप इसे अकेले महसूस कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को अपनी भावनाओं को जाहिर क्यों न करें जिसका ध्यान आप चाहते हैं?

तुला राशि- आज के दिन रोमांस को जीवित रखने के लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर करें। चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ बदलाव आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से आगे बढ़ना और अपने टास्क में समझदारी बरतना महत्वपूर्ण है।

वृश्चिक राशि- आज के दिन रोमांचक जीवन जिएं, पार्टियों में जाएं, कोई नया शौक आजमाएं या ऑनलाइन डेटिंग के लिए साइन अप करें। खुद से प्यार करने पर ज्यादा ध्यान दें। काम पर फोकस करें।

धनु राशि- आज के दिन काम और प्यार पर फोकस रहेगा। व्यस्त कार्यक्रम का सामना करते हुए एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने पर फोकस करें। अपने कार्यभार के बारे में खुले रहें। एक-दूसरे के लक्ष्य को समझने से चीजें आसान हो जाएंगी।

मकर राशि- आज के दिन तनाव कम लें। अगर कमिटेड हैं, तो अपना समय रिश्ते में निवेश करें ताकि चुनौतियों से निपटना आसान हो जाए। साथ में बिताए गए कुछ पल भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं।

कुंभ राशि- आज के दिन आप विलासिता की इच्छा महसूस कर सकते हैं। किसी अजनबी के साथ आपकी बात-चीत रोमांचकारी हो सकती है। तुरंत डीसीजन लेने से बचने के लिए सावधानी बरतें।

मीन राशि- आज के दिन आपके प्रेम जीवन में बदलाव लाएगा। ब्रह्मांड आपको अपने बाहर निकलने और किसी आकर्षक व्यक्ति को खोजने का संकेत दे रहा है। अगर कमिटेड हैं, तो आपका रिश्ता तब मजबूत बनेगा, जब आप खुद को पैटर्न से मुक्त कर लेंगे

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
