राशिफल 25 नवंबर: कल 5 राशियों की लाइफ में खूब रहेगी हलचल, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल
Kal Ka Rashifal 25 November 2026 Horoscope : ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें, 25 नवंबर 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क -
Kal Ka Rashifal 25 November 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 25 नवंबर- 25 नवंबर के दिन बुधवार है। ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बुधवार के दिन गणपति बप्पा की पूजा करने से समृद्धि में वृद्धि होती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 25 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 25 नवंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 25 नवंबर: कल 5 राशियों की लाइफ में खूब रहेगी हलचल, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल
मेष राशि
आज के दिन तेज आइडिया और क्लियर बातचीत आपको काम सुलझाने, दोस्त बनाने और मौकों को पहचानने में मदद करेगी। दयालु रहें, सवाल पूछें, और आगे बढ़ने के लिए छोटे-छोटे कदम उठाएं।
वृषभ राशि
आज के दिन जल्दबाजी में खर्च करने से बचें और छोटे-मोटे सुधार पर ध्यान दें। ईमानदारी से की गई बातचीत प्रॉब्लम्स को सुलझाती है। आज का दिन रोजाना के कामों को शांत और भरोसेमंद बनाए रखने में मदद करेगा।
मिथुन राशि
आप धीरे-धीरे लेकिन पक्के तौर पर आगे बढ़ेंगे। ऐसे काम चुन सकते हैं, जो प्लान को मजबूत करते हैं। फैसला लेने से पहले नोट्स बनाएं और आसान सवाल पूछें। परिवार और दोस्त लगातार सपोर्ट देंगे।
कर्क राशि
आज के दिन धैर्य और सोच-समझकर सोचने से आप सही फैसले ले सकते हैं। दोस्ताना सपोर्ट मिलेगा। आज के दिन शांति से प्लानिंग, क्लियर कदमों और सोच-समझकर किए गए कामों से छोटी-मोटी दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हैं।
सिंह राशि
आज आपकी एनर्जी आपको प्रोजेक्ट शुरू करने, लोगों से मिलने, तेज सोच, लगातार फोकस और ईमानदार कोशिश से छोटी-मोटी समस्याओं को सॉल्व करने में मदद करेगी। आपको सपोर्ट मिलेगा।
कन्या राशि
आज के दिन लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते रहें। आज आप एनर्जेटिक और स्ट्रॉंग महसूस करेंगे। जरूरी काम करने और दिक्कतों को ठीक करने के लिए अपने कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करें।
तुला राशि
आज के दिन अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से आराम करें। क्रिएटिव विचारों को जब क्लियर तौर पर समझाया जाएगा तो सपोर्ट मिलेगा। छोटी-छोटी प्रगति का जश्न मनाएं।
वृश्चिक राशि
आज के दिन आपका काम विश्वास का निर्माण करेंगे। आज हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। क्लियर प्लान शेयर करें, सुनें, और साहसिक कदम उठाएं। छोटी जीत आपका कॉन्फिडेंस और भरोसा बढ़ाती है। विनम्र रहें।
धनु राशि
आज का दिन क्लियर व जरूरी बातचीत के लिए अच्छा है। आसान प्लान के साथ लीडर की भूमिका अदा करें। क्रेडिट साझा करें, और मददगार सलाह स्वीकार करें। महत्वपूर्ण बातचीत में जल्दबाजी से बचें।
मकर राशि
आज के दिन यह क्लियर सोच और जांच-परख करने का दिन है। छोटे लक्ष्यों पर ध्यान दें, ईमानदारी से बोलें, और पड़ोसी की मदद करें। वित्तीय विकल्प सावधानी से चुनने चाहिए। घर पर कामों में मदद करें और सुनें।
कुंभ राशि
छोटे कदम और दोस्ताना बातचीत से जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। जब प्लान बदले तो धैर्य रखें, और दूसरों का भरोसा बनाए रखें। आज मदद करने के लिए ईमानदार तरीके से अपने इरादे शेयर करें।
मीन राशि
आज आप स्टेबल महसूस करेंगे। छोटे-छोटे कदमों पर भरोसा रखें, दूसरों के साथ प्यार से कनेक्ट करें, और एक समय पर एक काम पूरा करें। धैर्य रखकर प्रयास करने से पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे और खुश रहें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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