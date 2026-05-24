Kal Ka Rashifal: 25 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Horoscope Tomorrow 25 May 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 25 मई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal 25 May 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल: 25 मई के दिन सोमवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को शिव जी की पूजा करने से जीवन में खुशियां बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 25 मई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 25 मई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

25 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल मेष मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद ऊर्जावान रहेगा। रुके हुए कामों में गति आएगी। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, कहीं निवेश करना चाहते हैं तो दिन अच्छा है। जीवनसाथी के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा। सेहत के लिहाज से आप तरोताजा महसूस करेंगे।

वृषभ वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है। वाणी पर संयम रखना आज बेहद जरूरी है। कार्यस्थल पर किसी से बहसबाजी में न पड़ें, अपने काम से काम रखें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, नुकसान हो सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय ध्यान या योग में बिताएं।

मिथुन मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों भरा और नई उम्मीदों वाला रहेगा। कारोबारियों को आज कोई बड़ी डील मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आज अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। लव लाइफ शानदार रहेगी, पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। सेहत अच्छी रहेगी।

कर्क कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन काम से भरा रहने वाला है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। ऑफिस में आज काम का बोझ ज्यादा रहेगा, जिसके लिए आपको ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। परिवार को समय कम दे पाएंगे। ज्यादा काम की वजह से शाम को थकावट महसूस हो सकती है।

सिंह सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य का साथ दिलाने वाला है। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। यदि आप सरकारी क्षेत्र या किसी नए बिजनेस से जुड़े हैं, तो आज बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो आज कोई अच्छा संदेश मिल सकता है। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा।

कन्या कन्या राशि के जातकों को आज अपनी सुख-सुविधाओं और घरेलू मामलों पर ध्यान देना होगा। ऑफिस की स्थिति नॉर्मल रहेगी, लेकिन जमीन-जायदाद या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। पैसों के लेन-देन में थोड़ी सावधानी बरतें। माता की सेहत का थोड़ा ख्याल रखें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान बन सकता है।

तुला तुला राशि वालों के लिए आज का दिन पराक्रम और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करने वाला रहेगा। आज आपके छोटे भाई-बहनों या सहकर्मियों के सपोर्ट से कोई बड़ा काम बन जाएगा। मीडिया, मार्केटिंग या राइटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष लाभदायक है। दोस्तों के साथ शाम का समय अच्छा बीतेगा। सेहत के लिहाज से काफी एक्टिव रहेंगे।

वृश्चिक वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद मजबूत रहने वाला है। धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है या अटका हुआ पैसा मिल सकता है। बिजनेस में निवेश के लिए आज का दिन भाग्यशाली है। आपकी मीठी वाणी से आज परिवार के लोग बहुत प्रभावित होंगे। खानपान पर थोड़ा कंट्रोल रखें, पेट में गड़बड़ी हो सकती है।

धनु धनु राशि वालों के लिए आज का दिन मानसिक शांति और संतुष्टि लेकर आएगा। आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। आपके अटके हुए कानूनी मामले सुलझ सकते हैं। व्यापार में नई योजनाएं लागू करने के लिए आज का दिन सही है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। जीवनसाथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। पुरानी किसी बीमारी से आज बड़ी राहत मिल सकती है।

मकर मकर राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा भागदौड़ और खर्चों से भरा रह सकता है। आज बिना वजह के खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है। ऑफिस के काम से कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो थका देने वाली होगी। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, इसलिए दूसरों के मामलों में न पड़ें। आंखों में दर्द या नींद न आने की समस्या हो सकती है।

कुंभ कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभ लेकर आने वाला है। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराने किए गए निवेश से बड़ा रिटर्न मिल सकता है। ऑफिस में बॉस आपके काम से बेहद खुश रहेंगे, प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है। बड़े भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। लव पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा। सेहत बढ़िया रहेगी।

मीन मीन राशि वालों के लिए आज का दिन करियर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और सफल रहने वाला है। आज आपको कार्यस्थल पर कोई बड़ी अथॉरिटी या नई पोस्ट मिल सकती है। बेरोजगार लोगों को आज रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनका आशीर्वाद आपको हर काम में सफलता दिलाएगा। मानसिक रूप से आप खुद को बहुत शांत महसूस करेंगे।