Kal Ka Rashifal: 25 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal: 25 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Horoscope Tomorrow 25 March 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 25 मार्च 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 25 March 2026 aries to pisces Horoscope Tomorrow, कल का राशिफल : 25 मार्च के दिन बुधवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बुधवार को गणपति बप्पा की पूजा करने से जीवन में समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 25 मार्च का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 25 मार्च को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
25 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
मेष
25 मार्च के दिन धन का आवक बढ़ेगा, अपनों में वृद्धि होगी। सुपाच्य भोजन और सुस्वादु भोजन मिलेगा। प्रेम, संतान और व्यापार सब कुछ आपको आनंदित रखेगा। बस अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखिएगा। काली जी को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।
वृषभ
25 मार्च के दिन आप में एक अलग तरह का आकर्षण रहेगा। आप में सुंदरता वाली बात आएगी। प्रेम और संतान का साथ रहेगा और व्यापार भी अच्छा चलेगा। जीवन में जिस चीज की जरूरत होगी, उसकी उपलब्धता बनी रहेगी। आप आकर्षण और सौम्यता के प्रतीक बने रहेंगे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हरी वस्तु अपने पास रखना आपके लिए शुभ होगा।
मिथुन
25 मार्च के दिन आपका समय शुभ कार्यों में खर्च होगा। मन थोड़ा परेशान रह सकता है और अज्ञात भय सताएगा। स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। प्रेम, संतान और व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना आपके लिए फलदायी रहेगा।
कर्क
25 मार्च के दिन आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम और संतान की स्थिति में भी सुधार होगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। अपने पास कोई लाल वस्तु रखें, यह शुभ होगा।
सिंह
25 मार्च के दिन कोर्ट-कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी। पिता का भरपूर साथ मिलेगा। राजनीतिक लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अभी थोड़ा मध्यम है। प्रेम और संतान की स्थिति सुधार की ओर है। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य देव को जल देना आपके लिए शुभ फलदायी होगा।
कन्या
25 मार्च के दिन भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार भी अब बेहतर दिशा में बढ़ चुका है और आप जोखिमों से उभर चुके हैं। अपने पास हरी वस्तु रखना शुभ होगा।
तुला
25 मार्च के दिन समय थोड़ा प्रतिकूल है, इसलिए बचकर पार करें। किसी भी तरह का जोखिम न लें। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी बनी हुई है। माँ काली के शरण में बने रहें और उन्हें प्रणाम करें, सब मंगल होगा।
वृश्चिक
25 मार्च के दिन जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात संभव है। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा, लेकिन प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी है। अपने पास लाल वस्तु रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
धनु
25 मार्च के दिन आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम बनी रहेगी, लेकिन व्यापार अच्छा चलेगा। अपनों का परा साथ मिलेगा और शत्रओं पर आप भारी पड़ेंगे। आप ज्ञानवान बनेंगे। उपाय के तौर पर लाल वस्तु अपने पास रखें।
मकर
25 मार्च के दिन विद्यार्थियों, लेखकों, कवियों, कलाकारों और फिल्मकारों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। प्रेम संबंधों में विवाद (तू-तू, मैं-मैं) से बचें और बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी।
कुंभ
25 मार्च के दिन भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में पहले से सुधार होगा। प्रेम, संतान और व्यापार तीनों ही पक्ष काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। शुभता के लिए हरी वस्तु अपने पास रखें।
मीन
25 मार्च के दिन आपका पराक्रम रंग लाएगा, जिससे आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आप अपने काम और रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार की स्थिति काफी संतोषजनक रहेगी। उपाय के तौर पर पीली वस्तु अपने पास रखना शुभ होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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