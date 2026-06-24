Kal Ka Rashifal, राशिफल 25 जून: इन 5 राशियों का दिन रहेगा शानदार
Horoscope Tomorrow 25 June 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 25 जून 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 25 June 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल : 25 जून के दिन गुरुवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा करने से धन-धान्य बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 25 जून का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 25 जून को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
इन 5 राशियों का दिन रहेगा शानदार
मेष
प्यार में बातें क्लियर रखें। काम पर ध्यान केंद्रित करें। अपने रिलेशन, करियर और सेहत में बैलेंस बनाने पर ध्यान दें। सितारे संतुलन बनाए रखने के लिए प्रियजनों के साथ खुलकर बात करने का सुझाव देते हैं। ऑफिस में, टास्क पर ध्यान केंद्रित करें।
वृषभ
ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी ही आपकी ताकत है, जिसका उपयोग अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए करें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए अपने खर्च करने की आदतों पर ध्यान दें।
मिथुन
संतुलित जीवन के लिए देखभाल को प्राथमिकता दें। परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में समय बिताएं, क्योंकि वे आपको वह सपोर्ट प्रदान करेंगे, जिसकी आपको आवश्यकता है। आज विकास और संतुलन के अवसर हैं।
कर्क
अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इमोशनल हेल्थ को बढ़ाने और दिन की एनर्जी को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए अपने करीबियों के साथ समय बिताएं। प्रियजनों से जुड़ें। करियर के लक्ष्यों पर ध्यान दें। वित्त का समझदारी से प्रबंधन करें।
सिंह
अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आया है, जिसके लिए संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। व्यक्तिगत संबंधों में अपना दिल खुला रखें और ऑफिस में प्रोडक्टिव बने रहें। धन के मामले में अपने खर्च को लेकर सावधान रहना आपके लिए अच्छा रहेगा।
कन्या
अपने प्रेम संबंधों को पॉजिटिव बनाए रखें। पेशेवर जीवन को रचनात्मक बनाए रखें और आप आर्थिक मुद्दों को भी सुलझा सकते हैं। अपने स्वास्थ्य पर नजर रखें। प्यार का इजहार करें और इससे रिश्ते में अच्छे बदलाव आएंगे।
तुला
स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए अपने धन पर नजर रखें। इसके अलावा, पूरे दिन एनर्जी बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को प्राथमिकता दें। आज आपको रिलेशनशिप पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है।
वृश्चिक
रिश्ते में निष्पक्ष रहें और आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। चुनौतियों के बावजूद, आज आप ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन लग्जरी पर ज्यादा खर्च करने से बचें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
धनु
अपने हर काम के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है। पर्सनल और प्रोफेशनल विकास के अवसरों से भरा दिन मिल सकता है। जहां प्यार और रिश्तों पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। वहीं, पेशेवर प्रयास आशाजनक संभावनाएं प्रदान करेंगे।
मकर
मकर राशि वालों को नए अवसरों का पता लगाने और अपने आस-पास के लोगों के साथ संबंधों को मजबूत करने का मौका मिलेगा। आज का दिन पर्सनल ग्रोथ को अपनाने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए एकदम सही दिन है।
कुंभ
ऑफिस में अपनी स्किल्स साबित करने का कोई मौका न चूकें। धन को मैनेज समझदारी से करें। अपने स्वास्थ्य पर नजर रखें। खुले दिमाग से काम लें और अपने रास्ते में आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें।
मीन
प्रेम जीवन को उत्पादक और व्यस्त बनाए रखें। कार्यस्थल पर कार्यों को लेकर समझौता न करें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन छोटी-मोटी बीमारियां हो सकती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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