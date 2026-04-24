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Kal Ka Rashifal: 25 अप्रैल को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें भविष्यफल

Apr 24, 2026 02:01 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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Kal Ka Rashifal: 25 अप्रैल को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें भविष्यफल

Horoscope 25 April 2026, राशिफल Kal Ka Rashifal: कल 25 अप्रैल 2026 है और दिन शनिवार। इस दिन का ग्रह है शनि। शनि व्यक्ति के कर्म और उसके फल का स्वामी है। जीवन में हर कर्म के शुभ या अशुभ फल शनि ही प्रदान करता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिषशास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वहीं, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 25 अप्रैल का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 25 अप्रैल 2026 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल...

मेष राशि

आपका स्वभाव हल्का-फुल्का और मजाकिया रहेगा, जिससे लोग खुश होंगे, लेकिन परिवार में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। आर्थिक रूप से अप्रत्याशित लाभ के योग हैं, हालांकि जीवनसाथी के खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। कार्यों के साथ आराम भी जरूरी है, वरना हेल्थ प्रभावित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में पुराने तरीकों को बदलने की जरूरत है। किसी बड़े-बुजुर्ग की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगी।

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वृषभ राशि

आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा और लोग आपकी कार्यशैली की सराहना करेंगे। बड़े भाई या परिवार से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक मामलों में उधार चुकाने के लिए दिन अच्छा है। काम में नई तकनीक अपनाना लाभदायक रहेगा। परिवार में खुशियां आएंगी और प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से वजन और खानपान पर ध्यान देना जरूरी है।

मिथुन राशि

कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी जिससे थकान हो सकती है, लेकिन आपके काम की सराहना भी होगी। रुका हुआ धन वापस मिलने और संतान से लाभ के योग हैं, हालांकि खर्च बढ़ सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे, लेकिन जीवनसाथी के व्यवहार में बदलाव आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है।

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कर्क राशि

ध्यान और योग से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आर्थिक रूप से लाभ के संकेत हैं, खासकर पहले दिया गया पैसा वापस मिल सकता है। बिजनेस में आत्मविश्वास से सफलता मिलेगी और आय बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। घरेलू जिम्मेदारियों के कारण थोड़ी व्यस्तता रहेगी, लेकिन करियर में नए अवसर भी मिल सकते हैं।

सिंह राशि

आपको आराम और परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत है, हालांकि काम का दबाव आपको व्यस्त रख सकता है। कार्यस्थल की राजनीति से दूर रहें और सतर्कता बनाए रखें। भाई-बहन की मदद से लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आंखों और शरीर की थकान पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों में सुधार के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है।

कन्या राशि

कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा और नए अवसर मिल सकते हैं। बिजनेस में नए प्रोडक्ट या रणनीति से लाभ होगा। आर्थिक रूप से लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। रिश्तों में व्यवहार को मधुर रखना जरूरी है, वरना विवाद हो सकता है। भूमि या संपत्ति में निवेश फायदेमंद रहेगा।

तुला राशि

आर्थिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन सही निर्णय लेने पर लाभ मिलेगा और कर्ज से राहत भी मिल सकती है। व्यापार में मुनाफा होगा और महत्वपूर्ण संपर्क बनेंगे। पुराने दोस्तों से मुलाकात संभव है। पारिवारिक विवाद में आपकी भूमिका अहम रहेगी। लव लाइफ में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखें।

वृश्चिक राशि

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बितेगा और कोई आउटिंग प्लान हो सकता है। रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात जीवन में बदलाव ला सकती है।

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धनु राशि

प्रॉपर्टी या कानूनी मामलों में सावधानी बरतें, फैसले आपके पक्ष में नहीं भी जा सकते हैं। व्यापार में नई डील करते समय जल्दबाजी से बचें और पार्टनरशिप में मतभेद हो सकते हैं। कार्यस्थल पर आलस्य नुकसानदायक रहेगा। परिवार और जीवनसाथी से बातचीत में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। सेहत के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है।

मकर राशि

आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और टीमवर्क से कार्य सफल होंगे। निवेश से लाभ के योग हैं। परिवार में कोई शुभ कार्य या आयोजन हो सकता है। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे और विद्यार्थी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खुद को अपडेट करने और नई चीजें सीखने का प्रयास करें।

कुंभ राशि

दोस्तों के साथ अच्छा समय बितेगा और मानसिक शांति महसूस होगी। कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा और ट्रांसफर या बदलाव के योग बन सकते हैं। अनुभवी व्यक्ति की सलाह से व्यापार में सुधार होगा। प्रेम जीवन में संयम रखें और गुस्से से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा और दिन संतुलित रहेगा।

मीन राशि

कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें, खासकर ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। नई जिम्मेदारियों के साथ सीखने के अवसर मिलेंगे। आर्थिक रूप से खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए संतुलन जरूरी है। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बितेगा। प्रेम जीवन में विश्वास बढ़ेगा। सेहत को लेकर सावधान रहें और मौसम के प्रभाव से बचाव करें।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
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