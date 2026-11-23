Rashifal, राशिफल 24 नवंबर: कल 4 राशियों को होगा लाभ, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल
Kal Ka Rashifal 24 November 2026 Horoscope : ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें, 24 नवंबर 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क -
Kal Ka Rashifal 24 November 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 24 नवंबर- 24 नवंबर के दिन मंगलवार है। ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा करने से रोग, कष्ट, दुख और दर्द दूर होता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 24 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 24 नवंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 24 नवंबर: कल 4 राशियों को होगा लाभ, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल
मेष राशि
आज किसी भी क्रिएटिव काम को शुरू करने से पहले डिटेल्स चेक करें। धन-संपत्ति को जिम्मेदारी से हैंडल करें। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मुश्किल समय में भी शांत रहने की कोशिश करें। धन का आगमन होगा।
वृषभ राशि
आज के दिन हैप्पी रहने के लिए रिश्तों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। प्रोफेशनल तौर पर, तरक्की के मौके आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। आज के दिन आपकी हेल्थ व फाइनेंशियल स्थिति अच्छी रहने वाली है।
मिथुन राशि
आज के दिन लव के मामले को ज्यादा समय दें। अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के प्रति भी सिरियस रहने की कोशिश करें। प्रेम जीवन में आने वाली छोटी-मोटी उथल-पुथल का तुरंत सोल्यूशन निकालना जरूरी है।
कर्क राशि
आज के दिन खुश रहने के लिए रिलेशन से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएं। करियर के मामले में तरक्की के मौके आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। आज के दिन धन और सेहत दोनों ही मोर्चों पर आपकी सिचूऐशन अच्छी रहेगी।
सिंह राशि
नया प्यार और बेहतर पेशेवर मौके आपके दिन को और भी रोशन बना देंगे। अपनी संपत्ति को सावधानी से मैनेज करें। सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। आज के दिन अपनी जीवनशैली को हेल्दी बनाए रखें।
कन्या राशि
प्यार का आनंद लें और बिना किसी झिझक के अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें। आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, और आर्थिक रूप से भी आज आप मजबूत रहने वाले हैं। सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां आज आपको परेशान कर सकती हैं।
तुला राशि
अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ऑफिस का माहौल काफी प्रोडक्टिव रहेगा, और आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिल सकते हैं। आज के दिन आर्थिक रूप से भी आप काफी अच्छा करेंगे। आपकी सेहत में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।
वृश्चिक राशि
आज के दिन आपकी लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, दोनों ही बहुत अच्छी और क्रिएटिव रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति आपको समझदारी से पैसे निवेश करने के प्लान बनाने की इजाजत देती है।
धनु राशि
आपकी इमोशनल एनर्जी आज आपको अपने करीबियों से कनेक्ट करने में मदद करेगी। छोटी डेडलाइन तय करें। आज के दिन सावधानी से लिए गए डिसीजन से आर्थिक स्टेबिलिटी बढ़ती है।
मकर राशि
ध्यान से किए गए कार्य प्रगति ला सकते हैं। ईमानदारी से की गई बातचीत और खुद की देखभाल पर ध्यान दें। धन के मामले में फैसले लेने में सावधानी बरतें। फालतू के खर्च करने से बचें।
कुंभ राशि
आज आराम के बाद क्रिएटिविटी बढ़ती है। अपने रिलेशन को स्ट्रॉंग बनाने पर फोकस करें। आपका दयालु स्वभाव कनेक्शन को मजबूत करने में मदद करेगा। स्थायी परिणामों के लिए अटूट विश्वास का निर्माण भी करेगा।
मीन राशि
आप आज के दिन दयालु और इनोवेटिव महसूस करेंगे। छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देंगे और शांत होकर फैसले लेंगे। अपने डिसीजन पर भरोसा रखें, स्नेह साझा करें। आज के दिन निरंतर विकास के लिए नॉर्मल रूटीन का पालन करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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