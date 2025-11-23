Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal Ka Rashifal 24 November 2025: Tomorrow Horoscope Bhavishyafal and Future Predictions
Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 24 नवंबर का विस्तृत राशिफल

Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 24 नवंबर का विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 24 November 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 24 नवंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Sun, 23 Nov 2025 02:13 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Horoscope 24 November 2025, राशिफल 24 नवंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 23 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 24 नवंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि- आज आपका फोकस बेहद तेज रहेगा और जो काम हाथ में लेंगे, उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। अटके हुए कामों में तेजी आएगी। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा। धन की स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। रिश्तों में आपसी सम्मान बढ़ेगा। बस जल्दबाजी में किसी बात का फैसला न लें।

वृषभ राशि- आज का दिन आपको स्थिरता देगा। मन शांत रहेगा और घरेलू वातावरण भी सहयोगी रहेगा। खर्च थोड़ा बढ़ेगा पर कंट्रोल में रहेगा। कार्यक्षेत्र में किसी पुरानी योजना पर काम आगे बढ़ेगा। दोस्तों से बातचीत मन हल्का करेगी। रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा।

मिथुन राशि- आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल चमकेगी। ऑफिस में आपकी बातों को महत्व मिलेगा। नए आइडिया दिमाग में आएंगे और उनमें से एक आगे चलकर बड़ा फायदा देगा। किसी के सुझाव से प्रेरणा मिलेगी। रिश्तों में छोटी-छोटी बातें मिठास बढ़ाएंगी।

कर्क राशि- मन थोड़ा भावुक रहेगा लेकिन आपकी समझ सही रहेगी। परिवार में शांति बनी रहेगी। थकान या आलस्य महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को ओवरलोड न करें। पैसे की स्थिति संतुलित रहेगी। किसी पुराने दोस्त से बातचीत मन को राहत देगी।

सिंह राशि- आज आप अपनी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस से लोगों को प्रभावित करेंगे। करियर में कोई अच्छा मौका मिल सकता है। घर में खुशी का माहौल रहेगा। धन में सुधार होगा। प्रेम जीवन में गर्मजोशी बढ़ेगी। बस बातचीत में थोड़ी नरमी रखना फायदेमंद रहेगा।

कन्या राशि- भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन उन्हें नियंत्रित रखना ही बेहतर है। किसी बात से मन दुखी हो सकता है पर स्थिति जल्दी ठीक हो जाएगी। धन स्थिर रहेगा। पुराने दोस्त से बातचीत सुकून देगी। खुद पर ज्यादा दबाव न डालें।

तुला राशि- जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं लेकिन आप उन्हें आसानी से निभाएंगे। कार्यस्थल पर मेहनत की सराहना होगी। कुछ खर्च सामने आएंगे पर आप संभाल लेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। दिन के अंत में आत्मविश्वास मजबूत महसूस होगा।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 से 29 नवंबर तक का समय?

वृश्चिक राशि- ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा। नए काम शुरू करने का सही समय है। प्रतियोगिता, पढ़ाई या करियर में फायदा होगा। छोटी यात्रा की योजना बन सकती है। प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी। दिन खुशनुमा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा।

धनु राशि- दिन एक्टिव रहेगा और काम आसानी से निपटेंगे। ऑफिस में किसी पेपरवर्क या डॉक्यूमेंट से फायदा हो सकता है। छोटी-छोटी परेशानियां आएंगी लेकिन आप उन्हें स्मार्टली हैंडल करेंगे। घर का माहौल शांत रहेगा। शाम खुद को देने की कोशिश करें।

मकर राशि- भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। करियर में आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। कोई बातचीत या मीटिंग फायदेमंद हो सकती है। रिश्तों में ईमानदारी बढ़ेगी। जो काम अटक रहा था, उसमें तेजी आएगी। दिन सकारात्मक रहेगा।

कुंभ राशि- आज भाग्य मजबूत रहेगा। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कोई पुराना काम पूरा होगा। परिवार में शांति और प्यार मिलेगा। कार्यस्थल पर मेहनत दिखाई देगी और लोग आपकी तारीफ करेंगे। दिन उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा।

मीन राशि- काम समय पर पूरे होंगे। जीवन में दिशा साफ महसूस होगी। परिवार का साथ रहेगा। पैसे सोच-समझकर खर्च करें। किसी अनुभवी की सलाह आज खास काम आएगी। शाम का समय बहुत राहत देगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Horoscope Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने