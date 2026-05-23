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Kal Ka Rashifal: 24 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Horoscope Tomorrow 24 May 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 24 मई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal: 24 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal 24 May 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल: 24 मई के दिन रविवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार को सूर्य देव की पूजा करने से मान -सम्मान बना रहता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 24 मई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 24 मई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

24 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

मेष

मेष राशि वालों के लिए कल का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है। आपके आसपास का वातावरण आपको मानसिक तनाव दे सकता है। अपनी भावनाओं को सही तरीके और स्पष्ट रूप से जाहिर करें। गुस्से से बचें और शब्दों पर ध्यान दें। आत्मविश्वास कमजोर रहेगा। धन की स्थिति में शाम तक सुधार के संकेत हैं।

वृषभ

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन लाभकारी रहने वाला है। हालांकि परिवार से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज कार्यक्षेत्र में अपने विचारों को खुलकर जाहिर करें और सहकर्मी के साथ संवाद करें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। धन की स्थिति में सुधार होगा। व्यापारिक विस्तार मिल सकता है।

मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन यादगार रहने वाला है। आपकी सोचने की क्षमता मजबूत होगी और लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे। रिश्तों में सुधार होगा। आज का दिन कार्यस्थल पर आपको नई पहचान दिला सकता है। आपकी क्रिएटिविटी चरम पर रहेगी। आकस्मिक धन लाभ के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है।

कर्क

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आपके सपनों को पंख लगेंगे। आपके प्रेम-संबंधों में मजबूती आएगी। जीवनसाथी के साथ अनबन को खत्म करने में सफल रहेंगे। मानसिक शांति मिलेगी। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने साधनों से भी पैसे आएंगे। नौकरी करने वाले जातकों को प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं।

सिंह

आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। आपको कुछ चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है, जबकि शाम तक आपको सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से जाहिर करें। परिवार का साथ मिलेगा। भावनाओं को नियंत्रण में रखें। धन की स्थिति सामान्य रहने वाली है। व्यापारिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।

कन्या

आज कुछ लोगों का दिन परेशानियों से भरा हो सकता है। आज ऊर्जा और आत्मविश्वास में कमी का अनुभव कर सकते हैं। सेहत में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। किसी बड़े फैसले को लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। धन के मामले में सतर्क रहें, वरना नुकसान हो सकता है।

तुला

आज का दिन आपके लिए शानदार अनुभव लेकर आएगा। आपको आज उन कार्यों में सफलता मिलेगी, जिसमें आप हासिल करना चाहते थे। समाज में आपकी मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और सलाह भी मांग सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए योग्य विवाह प्रस्ताव भी आ सकते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

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वृश्चिक

आज का दिन कुछ जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। आपको नई ऊर्जा का एहसास होगा। बातचीत के माध्यम से आप किसी का दिल जीतने में सफल हो सकते हैं। अविवाहित जातकों की लव लाइफ पॉजिटिव मोड़ ले सकती है। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक रूप से आप बेहतर स्थिति में आ सकते हैं।

धनु

आज का दिन आपके लिए थोड़ी मुश्किलें ला सकता है। लव लाइफ में उथल-पुथल हो सकती है। धन की स्थिति थोड़ी कंफ्यूजन भरी रहेगी। आज खर्चों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास बनाए रखें और धैर्य से कार्यों को करें, नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे। सकारात्मकता बनाए रखने के लिए परिवार के साथ समय बिताएं।

मकर

आज का आपके लिए शानदार रहने वाला है। आपकी ऊर्जा आज चरम पर होगी, जिसका इस्तेमाल आप लंबित कार्यों को पूर्ण करने में लगाएंगे। लोग आपसे प्रेरित होंगे और आपकी तरह बनना चाहेंगे। आज आप ज्यादा प्रसन्न और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। धन की स्थिति बढ़िया रहेगी और बचत के कई अवसर सामने आएंगे। व्यापारिक रूप से आप बेहतर स्थिति में आएंगे।

कुंभ

आज का दिन आपके लिए थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। आपको अपने विचारों और भावनाओं पर नजर रखनी चाहिए। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। जीवनसाथी के साथ अनबन के संकेत हैं। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। व्यापार में नुकसान की आशंका है।

मीन

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है। ना बहुत अच्छा घटित होगा, तो बहुत बुरा भी नहीं होगा। धन के मामले में आपको विजय मिलेगी। शत्रु पक्ष परास्त होगा और आपका दबदबा कायम रहेगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। सेहत सामान्य रहेगी। कामकाज में व्यस्तता संभव है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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