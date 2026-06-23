राशिफल: कल मेष से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा?
Horoscope Tomorrow 24 June 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 24 जून 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 24 June 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल : 24 जून के दिन बुधवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बुधवार को गणेश जी की पूजा करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 24 जून का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 24 जून को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल: कल मेष से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा?
मेष
24 जून के दिन घर पर स्ट्रेस होने पर भी शांत रहें। नौकरी में आपका कमिटमेंट काम आ सकता है। आज के दिन खर्च पर कंट्रोल रखें। कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको परेशान नहीं कर सकेगी। आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है।
वृषभ
24 जून के दिन धन भी ठीक स्थिति में है। आज के दिन प्यार के मामले में बिना किसी रोक-टोक के अपनी भावनाएं बताएं। प्रोफेशनल सफलता आपकी फाइनेंशियल सिचूऐशन में दिखाई देगी।
मिथुन
24 जून के दिन सेहत और पैसा दोनों अच्छी स्थिति में रहेंगे। ऑफिस में आपको एथिक्स से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आज आपका लव अफेयर अच्छा बना रहे। कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं परेशान करेगी।
कर्क
24 जून के दिन फाइनेंशियली आप अच्छे हैं। हेल्थ भी पॉजिटिव है। आज के दिन बिजी ऑफिस शेड्यूल के साथ एक खुशहाल रिश्ता ही आपका मुख्य फोकस रहेगा। टेंशन वाले ऑफिस के माहौल में भी शांत रहने की कोशिश करें।
सिंह
24 जून के दिन ऑफिस लाइफ प्रोडक्टिव रहेगी। खुशहाली स्मार्ट फैसले लेने की इजाजत देती है। रिश्ते में सफलता मिलेगी। काम पर नए रोल लें, जो आपकी प्रोफेशनल काबिलियत को साबित करेंगे।
कन्या
24 जून के दिन अच्छी हेल्थ से फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी। आज के दिन ज्यादा मेहनत करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ को शानदार बनाए रखें। अपने लवर के साथ टाइम बिताने के लिए अच्छे मोमेंट ढूंढें।
तुला
24 जून के दिन पैसों की छोटी-मोटी दिक्कतों के बावजूद, रूटीन लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई बड़ी सेहत की दिक्कत भी रोजमर्रा की लाइफ पर असर नहीं डालेगी। लव लाइफ में तालमेल बनाए रखें, जिसमें आप ज्यादा समय बातें करने में भी बिताएं।
वृश्चिक
24 जून के दिन अपनी लव लाइफ में सभी मौजूदा दिक्कतों को सुलझाएं। लव लाइफ में शांति बनाए रखें। एक सफल प्रोफेशनल लाइफ जिएं, जहां आप सभी दिए गए काम पूरे करें। आप बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से भी फ्री रहने वाले हैं।
धनु
24 जून के दिन धन के मामले को बहुत सावधानी से संभालें। आज आपकी सेहत भी नॉर्मल है। आपकी रोमांटिक लाइफ शानदार रहेगी। प्रोफेशनल तौर पर, आप अच्छा कर सकते हैं। लाइफ में बैलेंस जरूरी है।
मकर
24 जून के दिन कुछ जातकों की पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी। कुछ लोगों को आज हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी लव लाइफ में खुश रहें। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी काबिलियत साबित करने के लिए काम पर नई भूमिकाएं लें सकें।
कुंभ
24 जून के दिन पैसे को ध्यान से हैंडल करें। हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आज के दिन जिम्मेदारियों को मौकों में बदलने के लिए बहुत अच्छा दिन है। वर्कप्लेस पर आज का माहौल शांत रहेगा।
मीन
24 जून के दिन फाइनेंशियल सक्सेस दिन की खास बात है। आज के दिन अपनी लव लाइफ में भी कूल बिहेवीयर बनाए रखें। अच्छे पल शेयर करें। आज के दिन कमिटमेंट के साथ जॉब में हिम्मत दिखाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
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