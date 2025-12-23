Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal ka Rashifal 24 December horoscope-tomorrow bhavishyafal chaturthi panchak future predictions
Kal ka Rashifal 24 December: कल 24 दिसंबर को गणेश चतुर्थी, पंचक, भद्रा, जानें सभी राशियों का कैसा रहेगा दिन

Kal ka Rashifal 24 December: कल 24 दिसंबर को गणेश चतुर्थी, पंचक, भद्रा, जानें सभी राशियों का कैसा रहेगा दिन

संक्षेप:

Rashifal: कल 24 दिसंबर, गणेश चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता गणपति की पूजा की जाती है। 24 दिसंबर बुधवार को गणेश चतुर्थी के दिन पंचक और भद्रा काल लग रही है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। 

Dec 23, 2025 02:18 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कल 24 दिसंबर है। इस दिन विघ्नहर्ता गणपति की पूजा की जाती है। 24 दिसंबर बुधवार को गणेश चतुर्थी के दिन पंचक और भद्रा काल लग रही है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। इनके आधार पर जाने 24 तारीख को किन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ -

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष

आज दिन की शुरुआत थोड़ी भारी लग सकती है। मन में कई बातें एक साथ चलेंगी, जिससे ध्यान भटक सकता है। कामकाज में जल्दबाज़ी नुकसान दे सकती है, इसलिए हर काम सोचकर करें। किसी करीबी से कहा-सुना हो सकता है, लेकिन बात को बढ़ाने से बचें। पैसों के मामले में आज जोखिम लेना ठीक नहीं। शाम के समय हालात संभलेंगे और मन हल्का होगा।

वृषभ

आज का दिन शांत और संतुलित रहने वाला है। रोजमर्रा के काम आराम से निपटेंगे। घर के किसी सदस्य से बातचीत मन को अच्छा करेगी। खर्च ज़रूरत के हिसाब से करें, दिखावे से दूर रहें। सेहत ठीक रहेगी, बस आलस हावी न होने दें। दिन के अंत में सुकून महसूस होगा।

मिथुन

आज बातचीत में सावधानी जरूरी है। आपकी बात का मतलब गलत निकाला जा सकता है। ऑफिस या कामकाज में व्यस्तता बनी रहेगी। फोन या मैसेज पर बहस से दूरी रखें। किसी पुराने काम को पूरा करने का मौका मिल सकता है। शाम को थोड़ी राहत मिलेगी और दिमाग शांत होगा।

कर्क

आज भावनाएं ज्यादा असर डाल सकती हैं। छोटी बात भी दिल पर लग सकती है। परिवार से जुड़ा कोई विषय मन में चलता रहेगा। काम में आपकी मेहनत साफ़ दिखेगी, लेकिन तारीफ थोड़ी देर से मिलेगी। किसी भरोसेमंद इंसान से बात करने से मन हल्का होगा। रात को नींद ठीक रहेगी।

सिंह

आज दिन थोड़ा व्यस्त हो सकता है। काम में रुकावटें आएंगी और मन दुखी हो सकता है। गुस्से में कोई फैसला लेने से बचें। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद न रखें। धैर्य से काम लेंगे तो नुकसान नहीं होगा। शाम के बाद स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होने लगेगी।

तुला

आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे और दिमाग साफ़ रहेगा। पैसों से जुड़ा कोई छोटा फायदा मिल सकता है। काम में फोकस अच्छा रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन थकान महसूस हो तो आराम जरूर करें। दिन कुल मिलाकर संतोषजनक रहेगा।

धनु

आज मन दुविधा में रह सकता है। किसी फैसले को लेकर बार-बार सोचेंगे। रिश्तों में बात दबाने से बेहतर है साफ़ कह देना। काम में मन कम लग सकता है। खर्च बढ़ने के योग हैं, इसलिए हाथ थोड़ा रोककर रखें। शाम को स्थिति थोड़ी साफ होगी।

मकर

आज मेहनत और जिम्मेदारी दोनों ज़्यादा रहेंगी। काम का दबाव महसूस होगा, लेकिन आप संभाल लेंगे। किसी पुराने मुद्दे पर फिर से बात हो सकती है। गुस्से में बोले गए शब्द नुकसान कर सकते हैं, इसलिए संयम रखें। दिन के आखिर में राहत मिलेगी।

कुम्भ

आज कुछ नया सोचने या बदलने का मन करेगा। पुराने काम से ऊब महसूस हो सकती है। किसी दोस्त या जान-पहचान वाले से मदद मिल सकती है। बाहर जाने या छोटी यात्रा का योग बन सकता है। खर्च थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन जरूरी काम पर होगा।

कन्या

आज काम और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ी रहेंगी। टालमटोल करने से दबाव और बढ़ सकता है। परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा। सेहत में हल्की थकान या शरीर भारी लग सकता है, खुद को आराम दें। दिन मेहनत भरा लेकिन संभलने वाला रहेगा।

वृश्चिक

आज ध्यान भटकने वाला दिन है। काम करते वक्त मन इधर-उधर जाएगा। किसी दोस्त या परिचित की परेशानी में साथ देना पड़ सकता है। पैसों के मामले में जोखिम से बचें। शाम को मन थोड़ा बेहतर होगा और तनाव कम होगा।

मीन

आज मन शांत और स्थिर रहेगा। चीजों को लेकर ज्यादा सोचने का मन नहीं करेगा। रिश्तों में अपनापन महसूस होगा। काम धीरे चलेगा, लेकिन तनाव नहीं रहेगा। कोई छोटी-सी खुशी या अच्छी खबर दिन बना सकती है।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Horoscope Rashifal In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने