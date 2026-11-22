राशिफल 23 नवंबर: कल 6 राशियों की लाइफ में होगा आनंद, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल
Kal Ka Rashifal 23 November 2026 Horoscope : ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें, 23 नवंबर 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क -
Kal Ka Rashifal 23 November 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 23 नवंबर- 23 नवंबर के दिन सोमवार है। ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से शांति और सुख बना रहता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 23 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 23 नवंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 23 नवंबर: कल 6 राशियों की लाइफ में होगा आनंद, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल
मेष राशि
आज के दिन खुद को एक्टिव रखें। कुछ लोगों के टीम प्रोजेक्ट्स में बढ़ चढ़कर काम करने की जरूरत है। कुछ लोगों को कमाई बढ़ाने के नए मौके मिल सकते हैं। जैसे-जैसे आप मुद्दों पर बात करेंगे, आपका रिश्ता और अधिक मजबूत होता जाएगा।
वृषभ राशि
आज का दिन अपने गोल्स पर काम करने का है। किसी के साथ ट्रैवल करने का मौका आपको मिल सकता है। आपके काम की तारीफ होगी। आप बदलाव की इच्छा महसूस कर सकते हैं। आज का दिन प्यार करने वालों को पूरी तरह से बिजी रख सकता है।
मिथुन राशि
आज के दिन आपके करियर में वृद्धि होगी। धन के मामले में खर्चों को लेकर सतर्क रहें और फ्यूचर प्लांस बनाएं। मिथुन राशि के लोगों को कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
कर्क राशि
जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, कर्क राशि वालों आप अपने रिलेशन को अधिक मजबूत बना सकेंगे। बातचीत पर फोकस करें, जिससे आप किसी भी स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। प्रोफेशनल तौर पर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के मौके मिलेंगे।
सिंह राशि
करियर दोनों में पॉजिटिव अवसर लेकर आया है। आपको कनेक्शन और ऑफिस में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। धन के मामले में सावधानी बरतें। फाइनेंशियल तौर पर सिक्योर रहने के लिए बजट पर ध्यान दें।
कन्या राशि
आज के दिन प्रेम और करियर में अवसरों की आशा करें। वित्तीय समझदारी से स्टेबिलिटी सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संतुलन महत्वपूर्ण है। लगातार प्रयास करने से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे।
तुला राशि
आज आपके कनेक्शन गहरे होंगे। करियर के रास्ते क्लियर होंगे और फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा। फिजिकल और मेंटल हेल्थ बनाए रखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें।
वृश्चिक राशि
आज अपने बजट को ध्यान में रखकर कोई भी जरूरी बदलाव करने का ये एक अच्छा समय है। यह एक नई फिटनेस रूटीन शुरू करने या बेहतर खाने की आदतें अपनाने का बेस्ट समय है। पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रखें।
धनु राशि
आज स्वास्थ्य के लिहाज से, आप खुद को अधिक एनर्जेटिक और मोटिवेटेड पा सकते हैं। ऑफिस में विकास और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार होने की संभावना है।
मकर राशि
आज मीटिंग में बहस से बचें। आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, और आप अपने करियर में रोमांचक विकास का अनुभव कर सकते हैं। फाइनेंशियल मामले स्टेबल हो सकते हैं, जिससे राहत मिलेगी।
कुंभ राशि
आज सीनियर्स के साथ मुद्दों को सुलझाएं। आज आपके प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। काम पर मेहनत बनाए रखें और इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। धन को समझदारी से संभालने के विकल्पों का उपयोग करें।
मीन राशि
आज लव लाइफ में मुद्दों को सुलझाएं। अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाएं। ऑफिस में कुछ टास्क चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य है जबकि आर्थिक रूप से आप समृद्ध हैं और यह जीवनशैली में दिखेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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