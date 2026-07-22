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Rashifal, राशिफल 23 जुलाई: कल इन 5 राशियों के जीवन में खूब मचेगी हलचल

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 23 July 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 23 जुलाई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Rashifal, राशिफल 23 जुलाई: कल इन 5 राशियों के जीवन में खूब मचेगी हलचल

Kal Ka Rashifal 23 July 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 23 जुलाई: 23 जुलाई के दिन गुरुवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, समृद्धि बढ़ती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 23 जुलाई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 23 जुलाई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

कल इन 5 राशियों के जीवन में खूब मचेगी हलचल

मेष

आज के दिन अपने रिलेशनशिप की समस्याओं को सुलझाएं और ऑफिस में जरूरी कामों में सीनियर्स की प्रोफेशनल सलाह को महत्व दें। आपके फाइनेंस और सेहत दोनों में दिक्कतें आ सकती हैं।

वृषभ

लव के मामले में आज के दिन बहस से दूर रहें। इस बात का ख्याल रखें कि आप मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरे उतरें। फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं। सेहत से समझौता न करें।

मिथुन

आपका प्रेमी आपके डीसीजन को मंजूर करेगा। आपको प्रोडक्टिविटी से जुड़े पॉजिटिव नतीजे देखने को मिलेंगे। कोई बड़ी मेडिकल समस्या भी आपको परेशान नहीं करेगी। आज छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट संबंधी समस्याएं आ सकती हैं।

कर्क

छोटी-छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। अपने प्रेमी पर प्यार बरसाते रहें और प्रोफेशनल लाइफ को प्रोडक्टिव बनाए रखें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आज धन संबंधी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं।

सिंह

आज शांत पलों का इस्तेमाल करके क्लियर, व आसान तरीके से अगले कदमों की योजना बनाएं, जो प्रोजेक्ट्स को देखभाल के साथ आगे बढ़ाए। आज के दिन अपनी रूटीन को हल्का रखें।

कन्या

आज आप स्टेबल और फोकस्ड महसूस करेंगे। काम को शांति से पूरा करेंगे। लक्ष्यों की ओर धीरे-धीरे लेकिन पक्का आगे बढ़ेंगे, साथ ही अपने फैसलों में जमीन से जुड़े और समझदार रहेंगे। आज धैर्य रखें।

तुला

आज छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें और दयालुता से काम करें। आपके सावधानी भरे कदम क्रिएटिव कामों को बेहतर बना सकते हैं। दोस्त आपको सपोर्ट देंगे। नए विचारों को नोट करें।

वृश्चिक

रिश्ते को रोमांटिक बनाए रखें। काम में अपना बेस्ट देने की आपकी इच्छा आपके करियर ग्रोथ में मदद करेगी। धन और स्वास्थ्य के मामले में आपका दिन अच्छा रहेगा। आज मौखिक रूप से सेहत परेशान कर सकती है।

धनु

आज के दिन आपकी फीलिंग्स आपको आसान, मददगार डिसीजन लेने में आपका मार्गदर्शन करेंगी। शांत संकेतों पर भरोसा करें और दयालुता दिखाएं। जब आप रुककर बारीकियों को ध्यान से देखेंगे, तो आपके क्रिएटिव विचार सामने आएंगे।

मकर

आज परिवार या दोस्त चुपचाप आपका साथ दे सकते हैं। रूटीन को सिंपल रखें और लंबे समय तक लगातार सफलता के लिए एनर्जी बचाएं। आज के दिन अपनी योजना पर भरोसा करें।

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कुंभ

एक शांत दिन आपको जरूरी काम खत्म करने में मदद करेगा। ऑर्गनाइज रहें, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें, और साफ-साफ बोलें। छोटे-छोटे फायदे मिलकर अच्छे नतीजे देंगे।

मीन

आपकी ईमानदारी का आपके रोमांटिक रिश्ते पर गहरा असर पड़ेगा। काम की जगह पर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। आज सुरक्षित पैसों के निवेश को प्राथमिकता दें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

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