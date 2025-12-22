Hindustan Hindi News
Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 23 दिसंबर का विस्तृत राशिफल

Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 23 दिसंबर का विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 23 December 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 23 दिसंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Dec 22, 2025 03:03 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope 23 December 2025, राशिफल 23 दिसंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 21 दिसंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 23 दिसंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- आज मन में उतार-चढ़ाव रह सकता है। किसी बात को लेकर जल्दी रिएक्शन देने से बचें। कामकाज में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे। पैसों के मामले में आज जोखिम न लें। घर के किसी बड़े की सलाह काम आ सकती है। शाम के समय मन थोड़ा हल्का होगा।

वृषभ राशि- आज का दिन सामान्य लेकिन सुकून देने वाला रहेगा। घर-परिवार से जुड़ी कोई छोटी खुशी मिल सकती है। काम में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति होगी। खर्च करने से पहले ज़रूरत और शौक में फर्क समझ लें। सेहत ठीक रहेगी, बस खानपान पर ध्यान रखें।

मिथुन राशि- आज बातचीत में सावधानी ज़रूरी है। किसी की बात गलत तरीके से समझी जा सकती है। काम में दौड़भाग रहेगी, लेकिन दिन के अंत तक राहत मिलेगी। पुराने काम निपटाने का अच्छा मौका है। मोबाइल या स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाना फायदेमंद रहेगा।

कर्क राशि- आज भावनाएं थोड़ी ज्यादा हावी रह सकती हैं। परिवार या रिश्तों से जुड़ा कोई फैसला सोच-समझकर लें। काम के मामले में आपकी मेहनत नजर आएगी। किसी करीबी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। नींद पूरी लेने की कोशिश करें।

सिंह राशि- आज दिन थोड़ा चुनौती वाला हो सकता है। हर बात अपने मन के मुताबिक नहीं चलेगी। काम में धैर्य और समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। किसी से टकराव से बचें। शाम के समय हालात बेहतर होंगे और आत्मविश्वास लौटेगा।

कन्या राशि- आज आपके लिए अच्छा दिन है। अटके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं। पैसों से जुड़ी कोई राहत मिल सकती है। काम में फोकस बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन लापरवाही न करें। कोई अच्छी खबर मन खुश कर सकती है।

तुला राशि- आज मन असमंजस में रह सकता है। किसी फैसले को लेकर दो राय हो सकती है। जल्दबाज़ी से नुकसान हो सकता है, इसलिए समय लें। रिश्तों में साफ़ और सीधी बात करना बेहतर रहेगा। खर्च पर नियंत्रण रखें।

वृश्चिक राशि- आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप संभाल लेंगे। किसी पुराने विवाद का हल निकल सकता है। गुस्से में कुछ भी कहने से बचें। शाम को थोड़ा आराम जरूरी रहेगा।

धनु राशि- आज नई सोच और नए प्लान बन सकते हैं। काम या पढ़ाई में बदलाव की इच्छा जागेगी। किसी दोस्त या करीबी से मदद मिल सकती है। खर्च बढ़ सकता है, लेकिन ज़रूरी होगा। बाहर जाने या छोटी यात्रा का योग बन सकता है।

मकर राशि- आज जिम्मेदारियां बढ़ी हुई रहेंगी। काम को टालने से बचें, वरना दबाव और बढ़ेगा। परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा। सेहत में हल्की थकान रह सकती है, खुद को आराम दें।

कुंभ राशि- आज दिन मिलाजुला रहेगा। काम में मन भटक सकता है, लेकिन कोशिश करें कि फोकस बनाए रखें। किसी दोस्त की परेशानी में मदद करनी पड़ सकती है। पैसों के मामले में सोच-समझकर कदम उठाएं।

मीन राशि- आज मन शांत और संतुलित रहेगा। जो है, उसी में संतोष महसूस होगा। रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। काम में धीरे-धीरे सुधार दिखेगा। कोई छोटी-सी खुशी दिन को खास बना सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

