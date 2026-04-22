Kal Ka Rashifal: 23 अप्रैल को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal: 23 अप्रैल को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Horoscope Tomorrow 23 April 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 23 अप्रैल 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 23 April 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल : 23 अप्रैल के दिन गुरुवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करने से धन-धान्य बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 23 अप्रैल का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 23 अप्रैल को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
23 अप्रैल को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
मेष
अपने बजट और फ्यूचर गोल्स पर फोकस करें। आप अपने कनेक्शन को मजबूत बना सकते हैं। आज मेष राशि वालों के लिए प्यार और करियर में नए अवसर हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुले दिमाग से काम लें। जरूरी काम पर ध्यान केंद्रित करें।
वृषभ
कल का दिन आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। प्यार और करियर में अवसर मिल सकते हैं। इसलिए सही रवैया बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सफल होने के लिए अपने करियर में नई जिम्मेदारियां लें।
मिथुन
फाइनेंशियल मामले में सोच-समझकर डिसीजन लेने की आवश्यकता हो सकती है। आपको संतुलन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रोमांस से भरपूर प्रेम जीवन जिएं, जहां सभी पुराने मुद्दे सुलझ जाएं। टास्क को लगन के साथ पूरा करें।
कर्क
कल के दिन आप सिनीयर्स से तारीफ प्राप्त करेंगे। आज धन आगमन का भी योग है। आज रोमांटिक बनें और अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएं। काम में नई जिम्मेदारियां लें, जो करियर में वृद्धि का वादा कर सके।
सिंह
कल के दिन वित्तीय सफलता मिलने के योग हैं। अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं। आपसे सभी पेशेवर जिम्मेदारियां निभाने की भी उम्मीद की जाती है। आप धन के मामले में पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन सेहत संबंधी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं।
कन्या
कल के दिन अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए उनका लाभ उठाएं। वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की कोशिश करें। खुद की देखभाल में शामिल होकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना याद रखें। पैसे कमाने के नए मौके मिल सकते हैं।
तुला
कल के दिन खुशियां बांटें। आप लव लाइफ को अगले लेवल पर ले जाने पर भी विचार कर सकते हैं। आपको अपने ऑफिस से जुड़ी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धन आज समझदारी भरे फैसले लेने की अनुमति देता है। हेल्दी डाइट लें।
वृश्चिक
कल के दिन क्रिएटिव महसूस करेंगे। ये दिन व्यक्तिगत विकास के लिए अच्छा साबित होगा। अपने परिवार के सदस्यों के साथ गहराई से जुड़ें। क्रिएटिव एनर्जी का उपयोग करें। आज के दिन काम और स्वास्थ्य में संतुलन प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें। सिंगल जातकों के लिए विवाह के योग बनेंगे।
धनु
इस दिन धन के मामले पर कंट्रोल रखें। छोटी-मोटी स्वास्थ्य से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्रेम संबंधों को सकारात्मक बनाए रखें। छोटी-मोटी पेशेवर चुनौतियों के बावजूद, आप उनका सामना करेंगे।
मकर
हेल्थ संबंधी कुछ दिक्कतें होंगी, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कोई बड़ा फाइनेंशियल मुद्दा सामने नहीं आएगा। अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को साबित करने के लिए ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लें। आपका रिश्ता ज्यादातर दिक्कतों से मुक्त रहेगा।
कुंभ
कल फाइनेंशियल डिसीजन पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। रिलेशन में सुखद पलों की तलाश करें। ध्यान रखें कि आप काम पर चुनौतियों को स्वीकार करें, जो आपके करियर में आगे बढ़ने में आपकी मदद करे। ऑयली फूड्स से दूर रहें।
मीन
आपके लिए पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा देने का दिन है। इमोशनल फीलिंग्स आपको परिवार और दोस्तों के साथ कनेक्शन को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन करेगी। धन और समृद्धि बनी रहेगी। बॉस के साथ बहस से बचें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा