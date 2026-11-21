राशिफल 22 नवंबर: कल 5 राशियों का दिन रहेगा रोमांचक, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल
Kal Ka Rashifal 22 November 2026 Horoscope : ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें, 22 नवंबर 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क -
Kal Ka Rashifal 22 November 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 22 नवंबर- 22 नवंबर के दिन रविवार है। ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार के दिन विष्णु सूर्य देव की पूजा करने से मान व सम्मान बना रहता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 22 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 22 नवंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 22 नवंबर: कल 5 राशियों का दिन रहेगा रोमांचक, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल
मेष राशि
आज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दिन को शुरू करें। धन के मामले में आपको लाभ देखने को मिलेगा। पर्सनल लाइफ में खुशी महसूस करेंगे। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या भी आपको परेशान नहीं करेगी।
वृषभ राशि
आप आज धन को ध्यान से संभालें। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप खुशी महसूस करेंगे। रिश्ते में ईमानदारी बरतें। सकारात्मक परिणाम देखने के लिए काम पर कमिटमेंट जारी रखें। वित्तीय तौर पर भाग्य आपके साथ रहेगा।
मिथुन राशि
आज अपने ड्रीम्स शेयर करें, थोड़ा हंसी मजाक भी करें। एक्टिव रहें और आपको लाइफ में जो कुछ भी फेस करना पड़ रहा है, उसे एक्सेप्ट करें। रिश्ते में शानदार पलों की तलाश करें और काम पर नए काम करने पर विचार करें। अच्छी कमाई होगी।
कर्क राशि
आज बहस के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के बारे में सावधान रहें। कोई बड़ी पेशेवर चुनौती आपके प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करेगी। आर्थिक रूप से आप अच्छे हैं। आज आपका स्वास्थ्य आपको कोई परेशानी नहीं देगा।
सिंह राशि
आज प्रेम संबंध को मजबूत और सरल बनाए रखें। सुनिश्चित करें कि आप पेशेवर अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। स्मार्ट वित्तीय प्रबंधन आपकी मौद्रिक स्थिति में भी सुधार करेगा। आज मेन्यू में ज्यादातर सब्जियां और फल शामिल करें।
कन्या राशि
आज अपने पार्टनर के साथ समय बिताते समय रोमांटिक रहें। समृद्धि बनी रहेगी। खुली बातचीत के माध्यम से लव लाइफ की समस्याओं को दूर करें। आज स्वास्थ्य और फाइनेंस से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं।
तुला राशि
अपने प्रेम जीवन को समझें और अपने साथी के साथ बहस से बचें। आज पेशेवर जीवन में छोटी-मोटी समस्याएं हंगामा मचा सकती हैं। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों पर ध्यान दें।
वृश्चिक राशि
आज के दिन व्यावसायिक सफलता मिलेगी और धन भी आएगा, जिससे महत्वपूर्ण मौद्रिक निर्णय लेने में मदद मिलेगी। रिलेशनशिप में खुशियां बनी रहेगी। कार्यस्थल पर पेशेवर बनें। छोटी-मोटी सेहत से जुड़ी समस्या आपको बुरा समय दे सकती है।
धनु राशि
आज अगर कोई चीज आपके लिए सही नहीं है तो अपना मन बदल लेना या उससे पीछे हट जाना ठीक है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज आप प्यार में पड़ेंगे, जिससे मुस्कुराने की वजह मिलेगी।
मकर राशि
आज के दिन पैसों के मामले में आप अच्छे हैं। कोई भी बड़ी मेडिकल समस्या नहीं होगी। आपको उस कमिटमेंट पर टिके रहने की जरूरत नहीं है, जो अब आपके काम नहीं आती। लाइफ में बैलेंस बनाएं।
कुंभ राशि
आज अपने लव रिलेशन को शानदार बनाए रखें। पार्टनर के साथ अधिक खुशी के पल बिताने के लिए अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखें। कोई बड़ी प्रोफेशनल चुनौती आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करेगी।
मीन राशि
आज अपनी खुशी और मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देना ठीक है। अगर अब आपकी कोई रुचि नहीं है, तो ऐसा कहना बेहतर होगा बजाय इसके कि आप उस चीज के साथ चलते रहें, जिसके बारे में आप भावुक नहीं हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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