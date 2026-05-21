कल का राशिफल 22 मई: कुंभ समेत कई राशि वालों के लिए दिन रहेगा खास, इनके सामने आएंगी मुश्किलें

Horoscope Tomorrow 22 May 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 22 मई 2026, शुक्रवार के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal 22 May 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल : 22 मई 2026 को शुक्रवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करने से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 22 मई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 22 मई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सतर्क।

22 मई 2026, शुक्रवार को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल मेष राशि- मेष राशि वालों को आज कामकाज में खास सावधानी बरतने की जरूरत है। धन का निवेश बहुत सोच-समझकर करें। शाम को दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। व्यापारिक स्थिति लाभकारी रहेगी। अपनों का साथ मिलेगा। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। करियर और निवेश में नए अवसरों की प्राप्ति होगी। रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा और मजबूती आएगी। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा, धन लाभ के प्रबल योग हैं।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सुखद और सकारात्मक रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपकी छवि में सुधार होगा। किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। पुराने दोस्तों का घर पर आगमन होगा, जिससे मन प्रसन्न होगा। रचनात्मकता अपने चरम पर होगी। किसी अटके हुए धन की वापसी हो सकती है।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जीवन के कई पहलुओं में आपको निराशा हाथ लग सकती है। पारिवारिक रिश्तों में खटास आ सकती है। अपनी भावनाओं को जाहिर करते समय सतर्क रहें, वरना आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें, वरना नुकसान हो सकता है।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार अवसर लेकर आएगा। आपकी ऊर्जा व रचनात्मकता में वृद्धि होगी। आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपसे सलाह मांग सकते हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा और बचत के अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन धन से जुड़े मामलों में चुनौतियों से भरा हो सकता है। मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं, लेकिन शाम तक स्थिति सामान्य हो सकती है। ऑफिस में काम के बोझ के कारण खुद को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। धन के मामले में दिन अद्भुत रहने वाला है। आपके विचारों और भावनाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। नौकरी पेशा करने वाले जातकों को पदोन्नति या प्रमोशन मिलने की संभावना है। लव लाइफ बेहतर रहेगी।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है। परिवार से जुड़े मामलों में आपको सतर्कता बरतनी होगी, वरना किसी अपने को ठेस पहुंच सकती है। रिश्तों में दूरियों के संकेत हैं। भय और असुरक्षा का अनुभव कर सकते हैं। धन से जुड़े मामले आपका आर्थिक पक्ष मजबूत कर सकते हैं।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतियों से भरा रहने वाला है। किसी बात को लेकर मन परेशान हो सकता है। आपके आसपास की स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। हालांकि आप अपनी समझदारी से स्थिति का हल निकाल लेंगे। व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। आर्थिक पक्ष अनुकूल नजर आ रहा है।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। आप सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे और रिश्तों में और भी मजबूती आएगी। परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। जीवनसाथी के साथ भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने साधनों से भी धन का आगमन होगा।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लव लाइफ में नयापन महसूस करेंगे। नौकरी पेशा करने वाले लोगों को कार्यस्थल पर अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। इस समय आप सही फैसले ले पाएंगे। जीवनसाथी के साथ ज्यादा निकटता महसूस करेंगे।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है। प्यार से जुड़े मामलों में चुनौतियां सामने आ सकती हैं। हालांकि आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ धन का लेनदेन करने से बचें, वरना नुकसान संभव है। व्यापारिक रूप से दिन सामान्य रहेगा।