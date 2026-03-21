Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Kal Ka Rashifal: 22 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Mar 21, 2026 02:31 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Horoscope Tomorrow 22 March 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 22 मार्च 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal: 22 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal 22 March 2026 aries to pisces Horoscope Tomorrow, कल का राशिफल : 22 मार्च के दिन रविवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार को सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में मान-सम्मान बना रहता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 22 मार्च का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 22 मार्च को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

22 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

मेष

22 मार्च के दिन कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी। काम में गंभीरता की कमी ऑफिस लाइफ को प्रभावित कर सकती है। धन की प्राप्ति होगी। आपको ऑनलाइन भुगतान करते समय सावधान रहना चाहिए। दिन की शुरुआत व्यायाम से करें।

वृषभ

22 मार्च के दिन आपको पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सफलता पाने के लिए पेशेवर चुनौतियों का पूरा इस्तेमाल करें। आप धन और स्वास्थ्य दोनों के मामले में सफल रहेंगे। आज रोमांस बरकरार रहेगा।

मिथुन

22 मार्च के दिन प्रेमी को रिश्ते में खुश रखें। काम के प्रति आपकी मेहनत आपके करियर के मामले में बेहतर नतीजे लाएगी। आज स्वास्थ्य और धन दोनों सकारात्मक हैं। लव के मामले में बात करना बहुत महत्वपूर्ण है।

ये भी पढ़ें:23 दिन बाद बुध का मार्गी गोचर, कल से इन 3 राशियों को करियर व बिजनेस में होगा लाभ
ये भी पढ़ें:40 दिन तक अस्त शनि होंगे उदय, 3 राशियों के जीवन में होगी खुशियों की बौछार

कर्क

22 मार्च के दिन आप अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ रिश्ते टॉक्सिक लग सकते हैं, और इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। आर्थिक मदद करने के लिए पैसे की आवश्यकता हो सकती है।

सिंह

22 मार्च के दिन आप अपनी स्किल्स से क्लाइंट्स को प्रभावित भी करेंगे। यात्रा के दौरान या किसी इवेंट में ऑफिस में आपकी मुलाकात किसी से हो सकती है। कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। संतुलन बनाए रखें।

कन्या

22 मार्च के दिन प्रेम संबंधों को वाद-विवाद से बचाकर रखें। आपकी मेहनत आपके पेशेवर जीवन में काम आएगी। आज समृद्धि रहेगी। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों अच्छी स्थिति में रहेंगे।

तुला

22 मार्च के दिन छोटी-मोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। प्रेमी को खुश रखें और साथ में ज्यादा टाइम बिताना पसंद करें। उत्पादकता से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं दिन को प्रभावित कर सकती हैं।

धनु

22 मार्च के दिन रिश्तों से जुड़ी दिक्कतों को मेच्योर दृष्टिकोण से सुलझाएं। आपको करियर में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो नौकरी में आपकी तरक्की में मदद करेंगी। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे।

मकर

22 मार्च के दिन आज अपने प्रेम जीवन में व्यक्तिगत तौर पर अहंकार को दूर रखें। आपका अनुशासन पेशेवर जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। आज छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी आ सकती हैं।

कुंभ

22 मार्च के दिन आगे बढ़ने के कई विकल्प मिलेंगे। आप अपनी योजना को आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन एक्सपर्ट की सलाह के साथ। टीम के भीतर टकराव से बचें। आज रिश्ते में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

मीन

22 मार्च के दिन आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी और आधिकारिक तौर पर आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। जरूरतों को पूरा करने के लिए समृद्धि का उपयोग करना ठीक रहेगा। आज के दिन स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:शनि के नक्षत्र में कल से सूर्य गोचर, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत
ये भी पढ़ें:21 मार्च से बदलेंगे इन 3 राशियों के दिन, शनि की चाल बदलने से खूब होगा प्रॉफिट
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
kal ka rashifal Horoscope Rashifal
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने