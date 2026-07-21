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Rashifal, राशिफल 22 जुलाई: कल इन 6 राशियों की लाइफ में होंगे बड़े बदलाव

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 22 July 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 22 जुलाई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Rashifal, राशिफल 22 जुलाई: कल इन 6 राशियों की लाइफ में होंगे बड़े बदलाव

Kal Ka Rashifal 22 July 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 22 जुलाई: 22 जुलाई के दिन बुधवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बुधवार को गणपति जी की पूजा करने से सुख, समृद्धि बढ़ती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 22 जुलाई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 22 जुलाई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

कल इन 6 राशियों की लाइफ में होंगे बड़े बदलाव

मेष

आज के दिन रिश्तों से जुड़ी दिक्कतों को मेच्योर दृष्टिकोण से सुलझाएं। आपको करियर में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो नौकरी में आपकी तरक्की में मदद करेंगी। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे।

वृषभ

आज अपने प्रेम जीवन में व्यक्तिगत अहंकार को दूर रखें। आपका अनुशासन पेशेवर जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। आज छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी आ सकती हैं।

मिथुन

आज का दिन जीवन में बदलाव ला सकता है। रोमांच और सोच-समझकर योजना बनाने को मोटिवेट किया जाता है। आप रिश्तों में बैलेंस, काम में क्लैरिटी, एनर्जी और संतुलन बनाए रखते हुए वित्तीय लक्ष्यों की ओर प्रगति पा सकते हैं।

कर्क

आज के दिन प्रेम संबंधों को वाद-विवाद से बचाकर रखें। आपकी मेहनत आपके पेशेवर जीवन में काम आएगी। आज समृद्धि रहेगी। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों अच्छे रहेंगे।

सिंह

आज दूसरों की सलाह के लिए खुले रहें। हमेशा अपने ज्ञान पर भरोसा करें। आपकी विश्वसनीय भावना आज की गतिविधियों को गति प्रदान करती है। कार्यों में धैर्य को बढ़ावा देती है। बातचीत विश्वास का निर्माण करती है।

कन्या

आपका दयालु स्वाभाव गहरे बंधन और शांति को बढ़ावा देगा। रोमांस के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा। प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लें। आपकी वित्तीय स्थिति और स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे रहेंगे।

तुला

स्थिरता आपके विकल्पों का मार्गदर्शन करती है। इसलिए आप टास्क को सावधानी से करते हैं। बातचीत के माध्यम से रिश्ते बढ़ते हैं, और काम के प्रयासों को लगातार मान्यता मिलती है।

वृश्चिक

आज प्रेम जीवन में मतभेद होने पर भी शांत रहें। आप सुरक्षित निवेश विकल्पों को प्राथमिकता दे सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी नए मौके मिल सकते हैं। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

धनु

आज सावधानी के साथ योजना बनाने के कारण वित्त संतुलित रहता है। खुद की देखभाल की रूटीन और विराम को प्राथमिकता दें। दिन को पार करने के लिए अपने धैर्य और शक्ति पर भरोसा करें।

मकर

आज का दिन आपके लिए पारिवारिक संबंध, और छोटे-छोटे आनंददायक पल लेकर आएगा, जो आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। आपसी समझ को बढ़ावा दें। अपनी भावनाओं का सम्मान करने के लिए समय निकालें।

कुंभ

आपकी इमोशनल फीलिंग आज आपका मार्गदर्शन करेगी। आप दूसरों की देखभाल के साथ पर्सनल जरूरतों को बैलेंस करते हैं। बातचीत से छिपी हुई ताकतें सामने आ सकती हैं। नए दृष्टिकोण के लिए खुले रहें।

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मीन

आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी और आधिकारिक तौर पर आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। जरूरतों को पूरा करने के लिए समृद्धि का उपयोग करें। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

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