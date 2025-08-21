kal ka Rashifal 22 August 2025 Lucky Zodiac Signs aries to pisces Horoscope Tomorrow daily Future Predictions Rashifal: 22 अगस्त का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़kal ka Rashifal 22 August 2025 Lucky Zodiac Signs aries to pisces Horoscope Tomorrow daily Future Predictions

Rashifal: 22 अगस्त का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

Horoscope Tomorrow 22 August 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 22 अगस्त 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 02:19 PM
Horoscope 22 August 2025, राशिफल 22 अगस्त 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 22 अगस्त का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 22 अगस्त 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और कौन-सी राशियां रहें सतर्क। जानें शुक्रवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा-

मेष राशि- आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मानसिक शांति मिल सकती है। काम का तनाव आपको परेशान कर सकता है। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आपके जीवनसाथी की सेहत तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को आज आर्थिक लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर आपको स्किल और प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। व्यवसायिक सफलता मिल सकती है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

मिथुन राशि- आज का दिन आपके लिए मौज-मस्ती भरा रहने वाला है। किसी अटके हुए मामलों को आप पूर्ण कर सकते हैं। करियर में आप नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा। व्यवसाय में विस्तार के योग हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

कर्क राशि- आज आपको अपने किसी करीबी व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। किसी मित्र की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। अपनों का साथ मिलेगा। आर्थिक रूप से स्थिति सामान्य रहने वाली है। व्यापारिक विस्तार के योग हैं। आर्थिक रूप से सतर्कता बरतें।

सिंह राशि- आज आपको अपनी बातचीत में बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। परिवार में अपनों में वृद्धि होगी। कुटुंबों में वृद्धि होगी। धन की बचत करके चलें, वरना भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में उन्नति के संकेत हैं।

कन्या राशि- आज आपका मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी, लेकिन स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। भौतिक सुख-संपदा बढ़ेगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी।

तुला राशि- आज आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। आर्थिक परेशानियां खत्म हो सकती हैं। कार्यस्थल पर आपकी मुलाकात किसी अद्भुत व्यक्ति से हो सकती है। दिन की शुरुआत थोड़ी थकाऊ हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे।

वृश्चिक राशि- आज मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि होगी। व्यापारिक स्थिति पहले से अच्छी हो जाएगी।

धनु राशि- आज किसी करीबी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आपका अपने जीवनसाथी के साथ तनावपूर्ण संबंध रहेगा और गंभीर कलह हो सकती है। आज आपको कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत का परिणाम मिलेगा। आपको पदोन्नति मिलने की संभावना है। आर्थिक लाभ के बारे में न सोचें क्योंकि अंत में आप ही लाभार्थी होंगे।

मकर राशि- जीवनसाथी के साथ आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। जब आप किसी कंपनी में हों तो आप क्या कहते हैं, इस पर नजर रखें- आपकी आवेगपूर्ण टिप्पणियों के लिए आपकी कड़ी आलोचना हो सकती है। मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। व्यापार में तरक्की मिल सकती है।

कुंभ राशि- आज आपको किसी टास्क के लिए तुरंत एक्शन लेने की जरूरत पड़ सकती है। निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आज आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। व्यवसाय में तरक्की मिल सकती है।

मीन राशि- आज आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, लेकिन मन में उतार-चढ़ाव भी रहेंगे। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी खास व्यक्ति से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

