Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 21 अक्टूबर का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 21 October 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 21 अक्टूबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Mon, 20 Oct 2025 07:05 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope 21 October 2025, राशिफल 21 अक्टूबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 21 अक्टूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 21 अक्टूबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- आज के दिन प्यार आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखेगा। संपत्ति, जॉब चेंज या घर की सजावट के बारे में परिवार के साथ बात करना सरप्राइज और नए दृष्टिकोण पेश कर सकता है।

वृषभ राशि- आज के दिन आप इमोशनल फीलिंग का अनुभव कर सकते हैं। धन के बारे में सकारात्मक बात करें। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी पसंद-नपसंद मिलती हुई पा सकते हैं, जो आपके बारे में आपकी तरह ही सोचता है।

मिथुन राशि- आज के दिन परिचित माहौल में भी खुलकर बोलने से न डरें। पता लगाएं कि क्या आपके परिवार में कोई संभावित रोमांटिक लोग हैं। आप आध्यात्मिक चीजों में टाइम बिताएंगे।

कर्क राशि- आज के दिन अपनी भावनाओं के प्रति सच्चे रहें। आर्थिक दबाव के बावजूद आपको व्यापार के लिए धन जुटाने में मदद मिलेगी। जिन लोगों को सेहत संबंधी समस्याओं का इतिहास है, उन्हें आज सावधान रहना चाहिए।

सिंह राशि- आज के दिन आप किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। भारी वस्तुएं न उठाएं। आप प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार लें। फिसलन वाली जगह पर चलने से बचना चाहिए।

कन्या राशि- आज एक ऐसा दिन है जब आपका इंट्यूशन महत्वपूर्ण डीसीजन की ओर ले जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप अपनी बाहरी मांगों के साथ अपनी भावनाओं को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं।

तुला राशि- आज के दिन आशाजनक अवसरों और अप्रत्याशित चुनौतियों दोनों से भरे दिन का सामना करना पड़ सकता है। सोच-समझकर डिसीजन लेने और अनुशासन बनाए रखने की आपकी क्षमता महत्वपूर्ण रहेगी।

वृश्चिक राशि- आज के दिन कार्यों को प्राथमिकता दें और दिन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए ओवर कमिटमेंट से बचें। तनाव कम लें। आप खुद पर अपनी भावनाओं को हावी होते हुए पाएंगे।

धनु राशि- आज के दिन बात-चीत में भाग लें और अपनी पर्सनालिटी को सामने लाएं। किसी को बड़ी रकम उधार न दें, वापस लेने में परेशानी होगी। धन का लेन-देन सावधानी से करें।

मकर राशि- आज के दिन जल्दबाजी में डीसीजन लेने से बचें। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए तैयार रहें। किसी भी नकारात्मक विचार को त्याग दें और सोल्यूशन की मानसिकता के साथ अपना पक्ष रखें।

कुंभ राशि- आज के दिन अपने शब्दों का प्रयोग सावधानी से और क्लियर लहजे में करें। सिंगल जातक किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे, जिन्हें वे अपने सामाजिक दायरे में कुछ समय से जानते हैं।

मीन राशि- आज के दिन खुद की खोज करने और अपने रिश्तों को मजबूत करने की संभावनाओं से भरपूर है। किसी आकस्मिक मुलाकात से अच्छा कनेक्शन बन सकता है। पर्सनल ग्रोथ की अपनी खोज में, अपनी ख्वाहिशों के साथ अपनी साहसिक भावना को संतुलित करना याद रखें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

