Kal Ka Rashifal: 21 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal: 21 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Horoscope Tomorrow 21 March 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 21 मार्च 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 21 March 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल : 21 मार्च के दिन शनिवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शनिवार को शनि देव की पूजा करने से जीवन में जीवन में स्टेबिलिटी, सुख व शांति बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 21 मार्च का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 21 मार्च को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
21 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
मेष
21 मार्च के दिन नए कार्यभार संभालते समय सावधान रहें। मन परेशान रहेगा। आत्म संयत रहें। व्यर्थ के क्रोध एवं विवाद से बचें। प्रॉफिट का स्वाद चखेंगे। बातचीत में भी संतुलित रहें। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। परिवार की सेहत का ध्यान रखें।
वृषभ
21 मार्च के दिन मन परेशान रहेगा। लक्ष्य को हासिल करना काफी मुश्किल लगेगा। आत्मविश्वास में भी कमी रहेगी। संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की मिलेगी।
मिथुन
21 मार्च के दिन धन आज कई स्रोतों से आएगा। आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। तरक्की के अवसर भी मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। वाहन सुख में भी वृद्धि होगी।
कर्क
21 मार्च के दिन आपको आज लाइफ में अच्छे पल देखने को मिलेंगे। पर्सनल लाइफ में इमोशनली एक दूसरे से चीजें शेयर करें। प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए आज का दिन खास रहेगा। आपको नौकरी के नए अवसर भी मिलेंगे।
सिंह
21 मार्च के दिन सिंह राशि वालों के पास आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। आपको काम में लाभ होगा। तरक्की के योग हैं, लेकिन फैसले लेने से पहले अच्छे से विचार कर लें। नई स्ट्रैटजी लाने की आवश्यकता होगी।
कन्या
21 मार्च के दिन तनाव भरे समय में भी शांत रहें। प्रेम जीवन को ऊर्जावान और रचनात्मक बनाए रखने के रोमांटिक तरीकों की तलाश करें। पेशेवर जीवन को विवादों से दूर रखें। आज के दिन स्वास्थ्य और धन अच्छा रहेगा।
तुला
21 मार्च के दिन पार्टनर के साथ क्रिएटिव एक्टिविटी में शामिल हों ताकि आपका रिलेशन मजबूत हो सके। फाइनेंशियल सक्सेस आपके पक्ष में होगी। आपका करियर अपने चरम पर होगा। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर भी स्ट्रेसफ्री हो सकते हैं।
वृश्चिक
21 मार्च के दिन लेखकों और कॉपीराइटरों को अपनी स्किल्स को साबित करने के अवसर मिलेंगे। आप कई लंबे समय से पेंडिंग अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रेडी हो सकते हैं। मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है याद रखें।
धनु
21 मार्च के दिन अपने प्रेम जीवन में सबसे अच्छे पलों की तलाश करें और पेशेवर जीवन को उत्पादक बनाए रखें। वित्तीय समृद्धि स्मार्ट मौद्रिक निर्णय लेने की अनुमति देती है। स्वास्थ्य भी अच्छा है। बातचीत से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है।
मकर
21 मार्च के दिन ट्रैवल करते समय भी आपको पार्टनर के संपर्क में रहने की आवश्यकता है। ऑफिस की राजनीति को छोड़ दें। अपनी भावनाओं को खुलकर एक्सप्रेस करने के लिए अपने जीवनसाथी से कॉल पर बात करें।
कुंभ
21 मार्च के दिन ऑफिस में अपना कंट्रोल न खोएं। ध्यान रखें कि आप सीनियर्स के साथ अच्छा ताल-मेल भी बनाए रखें। धन का आगमन होगा। ऑयली और मसालेदार भोजन का सेवन कम करें। लाइफ में बैलेंस बनाए रखें।
मीन
21 मार्च के दिन आप दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। प्यार को बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि आप कार्यालय में उम्मीदों पर खरे उतरें। स्वास्थ्य और धन दोनों अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपकी प्राथमिकता फ्यूचर के दिनों के लिए सेविंग्स करने की होनी चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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