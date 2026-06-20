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Kal Ka Rashifal, राशिफल: कल इन 5 राशियों का दिन रहेगा शानदार

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Horoscope Tomorrow 21 June 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 21 जून 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal, राशिफल: कल इन 5 राशियों का दिन रहेगा शानदार

Kal Ka Rashifal 21 June 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल: 21 जून के दिन रविवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार को सूर्य भगवान की पूजा करने से मान-सम्मान बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 21 जून का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 21 जून को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

कल इन 5 राशियों का दिन रहेगा शानदार

मेष

मेष राशि के लोगों के लिए दिन भागदौड़ वाला रह सकता है। सुबह से ही काम का दबाव महसूस होगा, लेकिन मेहनत का फायदा भी मिल सकता है। किसी पुराने काम में अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार के किसी सदस्य की सलाह काम आ सकती है।

वृषभ

वृषभ राशि वालों का ध्यान आज घर-परिवार पर ज्यादा रहेगा। किसी रिश्तेदार से मुलाकात या फोन पर बातचीत हो सकती है। नौकरी करने वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें।

मिथुन

मिथुन राशि के लोगों को आज नए लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। कामकाज में कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। कारोबार से जुड़े लोगों को छोटी लेकिन संतोषजनक सफलता मिल सकती है। बातचीत में संयम रखना बेहतर रहेगा।

कर्क

कर्क राशि वालों के लिए दिन राहत देने वाला रह सकता है। लंबे समय से अटका कोई काम आगे बढ़ सकता है। घर का माहौल अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में भी स्थिति पहले से बेहतर नजर आ सकती है।

सिंह

सिंह राशि के लोगों को आज कार्यक्षेत्र में सराहना मिल सकती है। अधिकारी आपके काम से खुश रह सकते हैं। किसी पुराने दोस्त से संपर्क हो सकता है। शाम के समय मन हल्का और खुश रहेगा।

कन्या

कन्या राशि वालों के लिए मेहनत का दिन है। जिस काम पर लंबे समय से ध्यान दे रहे थे, उसमें प्रगति देखने को मिल सकती है। छात्रों के लिए भी समय अच्छा है। किसी यात्रा की योजना बन सकती है।

तुला

तुला राशि के लोगों को आज धैर्य से काम लेना होगा। छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेने से बचें। परिवार का साथ मिलेगा। काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा और दिन के अंत तक राहत महसूस होगी।

वृश्चिक

वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। कई जरूरी काम समय पर पूरे हो सकते हैं। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। नौकरी और कारोबार दोनों में स्थिति संतुलित बनी रहेगी।

धनु

धनु राशि के लोगों को आज किसी नई योजना पर काम करने का मौका मिल सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभ दे सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा।

मकर

मकर राशि वालों के सामने कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। हालांकि आप उन्हें आसानी से संभाल लेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत लोगों की नजर में आएगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

कुंभ

कुंभ राशि के लोगों को जल्दबाजी से बचना होगा। किसी भी बड़े फैसले से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें। पुराने विवादों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर रहेगा।

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मीन

मीन राशि वालों के लिए दिन सकारात्मक संकेत लेकर आया है। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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