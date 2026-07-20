Rashifal, राशिफल 21 जुलाई: कल उथल-पुथल भरा रहेगा इन 3 राशियों का दिन
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 21 July 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 21 जुलाई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 21 July 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 21 जुलाई: 21 जुलाई के दिन मंगलवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को बजरंगबली की पूजा करने से डर, रोग, भय, कष्ट आदि दूर होता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 21 जुलाई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 21 जुलाई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 21 जुलाई: कल उथल-पुथल भरा रहेगा इन 3 राशियों का दिन
मेष
आपको प्रैक्टिकल कामों के लिए लगातार एनर्जी मिलेगी। कन्फ्यूजन दूर करने वाली हल्की बातचीत होगी। छोटे लक्ष्यों पर फोकस करें, मदद मिलने पर स्वीकार करें और पॉजिटिव सोच रखें। दोस्तों और परिवार से प्यार भरा सपोर्ट मिल सकता है, जो आपको शांत और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ लगातार आगे बढ़ने में मदद करेगा।
वृषभ
अपना दिमाग खुला रखें और हर दिन मिलने वाले हर इंसान से सीखने के लिए तैयार रहें। छोटी-छोटी जीत मिलेगी। क्लियर डिसीजन लें। प्रोग्रेस, काम और पर्सनल लाइफ में अगले कदमों के लिए क्लियर रास्ता मिलने की उम्मीद करें।
मिथुन
आप सिचूऐशन को आसान बनाने के लिए अपने शब्दों और आइडिया का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर बोलें और दूसरों की सुनें भी। छोटी-छोटी बातें और छोटे-छोटे नोट्स मददगार प्लान बना सकते हैं।
कर्क
आज जब क्लियर न हो तो मदद मांगें। आपकी बातें आपको दोस्त बनाने में मदद करेंगी। बातचीत को मजेदार और प्यार भरा बनाए रखने के लिए आसान सवाल पूछने और छोटी-छोटी कहानियां शेयर करने की कोशिश करें।
सिंह
आपको धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए। एक बार में एक ही काम करने की जरूरत है। पढ़ाई, काम या प्रोजेक्ट में छोटे-छोटे टास्क काम आएंगे। अपने प्लान परिवार के साथ शेयर करें और अपने दिनों को आसान बनाने के लिए मददगार सलाह मानें।
कन्या
आज एक साथ बहुत सारे काम शुरू करने से बचें। एक्टिविटी के बीच आराम करें। दोस्ताना बातचीत से दिक्कतें सॉल्व करने में मदद मिलती है और आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं।
तुला
आप लगातार काम करेंगे। छोटी-छोटी जीत भी देख सकते हैं। घर और स्कूल में सोच-समझकर लिए गए फैसले लोगों के साथ भरोसा, आराम और लगातार इनाम पाने में मदद करते हैं और आपको खुश रखते हैं।
वृश्चिक
वृश्चिक राशि वालों आज के दिन जिज्ञासा आपका मार्गदर्शन करेगी। आइडिया समझाने के लिए क्लियर शब्दों का इस्तेमाल करें और ध्यान से सुनें। छोटे छोटे सीखने वाले काम और छोटे क्रिएटिव प्रोजेक्ट आजमाएं।
धनु
आज के दिन आपका दयालु स्वभाव आपका दिन खुशनुमा बना देता है। प्लान को फ्लेक्सिबल रखें और धीमी तरक्की पर भरोसा करें। लगातार कोशिश करने से अच्छे नतीजे और शांति मिलेगी।
मकर
आज का दिन हल्की-फुल्की बातचीत लेकर आएगा। बात करते समय सब्र रखें। साथ ही मदद के छोटे-छोटे मौकों को स्वीकार करें। घर का मामला स्टेबल लगता है, सोच-समझकर उठाए गए कदमों से काम बेहतर होता है।
कुंभ
आज आप ज्यादा शांत महसूस करेंगे। आज के दिन छोटे-छोटे डिसीजन आपके रिश्तों और काम को गाइड करेंगे, जिससे लगातार तरक्की होगी। दोस्तों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अपने लक्ष्यों और उम्मीद पर फिर से ध्यान लगेगा।
मीन
आज आपका दिमाग तेज है और सीखने के लिए तैयार है। आइडिया शेयर करें। दोस्ताना सवाल पूछें। छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट करें, और मजेदार काम के बाद अब खुशी से आराम करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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