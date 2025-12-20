Hindustan Hindi News
Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 21 दिसंबर का विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 21 December 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 21 दिसंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Dec 20, 2025 02:41 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope 21 December 2025, राशिफल 21 दिसंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 21 दिसंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 21 दिसंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- आज का दिन मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ने का है। कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभा पाएंगे। प्रेम जीवन में छोटी बातों पर बहस से बचें। पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची न करें। सेहत सामान्य रहेगी, बस थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ राशि- आज रिश्तों में समझदारी जरूरी रहेगी। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। ऑफिस में टीमवर्क से फायदा होगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और पुराने बकाया चुकाने का मौका मिल सकता है। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन खानपान पर ध्यान दें।

मिथुन राशि- आज का दिन बातचीत और संपर्कों के लिए अच्छा है। प्रेम जीवन में खुशी रहेगी और नए रिश्ते बन सकते हैं। करियर में नए आइडिया सराहे जाएंगे। पैसों से जुड़ा कोई फैसला आपके पक्ष में जा सकता है। सेहत को लेकर गले या थकान की समस्या हो सकती है।

कर्क राशि- आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। प्रेम जीवन में शांति बनाए रखें और बेवजह की बातों से दूर रहें। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

सिंह राशि- आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। करियर में आपकी मेहनत नजर आएगी और तारीफ मिल सकती है। पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा, लेकिन जोखिम से बचें। सेहत सामान्य रहेगी।

कन्या राशि- आज नए लोगों से मुलाकात फायदेमंद रहेगी। प्रेम जीवन में दोस्ती मजबूत होगी। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सेहत ठीक रहेगी।

तुला राशि- आज कामकाज में व्यस्तता रहेगी। प्रेम जीवन में बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी। ऑफिस में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभालकर चलें। सेहत में पेट या तनाव से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

वृश्चिक राशि- आज भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे। प्रेम जीवन में समझ बढ़ेगी। करियर में मेहनत का फल मिलेगा। पैसों के मामले में दिन अनुकूल है। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन पानी ज्यादा पिएं।

धनु राशि- आज संतुलन बनाकर चलने का दिन है। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। करियर में नए मौके मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आय में बढ़ोतरी के योग हैं। सेहत अच्छी रहेगी।

मकर राशि- आज भाग्य आपका साथ देगा। प्रेम जीवन में नए अवसर मिल सकते हैं। करियर में तरक्की के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन आलस्य से बचें।

कुंभ राशि- आज काम को प्राथमिकता देनी होगी। रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन बातचीत से हल निकलेगा। पैसों के मामले में खर्च बढ़ सकता है। सेहत सामान्य रहेगी, बस आराम करें।

मीन राशि- आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए मेहनत, समझदारी और संयम का है। दिन की शुरुआत थोड़ी व्यस्त हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, स्थितियां आपके पक्ष में आती जाएंगी। कामकाज से जुड़े मामलों में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाने में सफल रहेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
