Rashifal: 21 अगस्त का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

Horoscope 21 August 2025, राशिफल 21 अगस्त 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 21 अगस्त का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 21 अगस्त 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और कौन-सी राशियां रहें सतर्क। जानें गुरुवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा-

मेष राशि- आज आप मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बेवजह खर्च करना आपके भविष्य पर कितना नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपको तरक्की मिल सकती है।

वृषभ राशि- आज आपको ऑफिस में उन्नति मिल सकती है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए कोई महत्वपूर्ण सलाह दे सकता है। आपका आकर्षण और व्यक्तित्व आपको कुछ नए दोस्त बनाने में मदद करेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ते खराब होने की आशंका है।

मिथुन राशि- धन से जुड़े मामलों को लेकर जीवनसाथी के साथ आपकी बहस होने की संभावना है। आपको बेकार के खर्चों से बचे की जरूरत है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हेगी। अचानक रोमांटिक मुलाकात होने की संभावना है। आपका जीवनसाथी आज काफी रोमांटिक नजर आ रहा है।

कर्क राशि- आज आपके विनम्र स्वभाव की तारीफ कर सकता है। आपका जीवनसाथी आपके लिए कुछ खास कर सकता है। कार्यस्थल पर किसी कलीग का सहयोग मिलेगा। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे। संतान पक्ष का साथ मिलेगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

सिंह राशि- आज आपका मन परेशान रह सकता है। आज फिट रहने के लिए दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। वित्तीय प्लानिंग बनाकर चलें, वरना आर्थिक बजट बिगड़ सकता है। यात्रा से बचें। आज कोई व्यक्ति आपके जीवनसाथी में बहुत ज्यादा रुचि ले सकता है, लेकिन दिन के अंत में आपको एहसास होगा कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है।

कन्या राशि- आज आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, लेकिन धन की स्थिति को लेकर मन में उतार-चढ़ाव भी रहेंगे। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवनसाथी से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है।

तुला राशि- आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। कार्यस्थल पर किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। अप्रत्याशित लाभ के संकेत हैं। कोई फैसला बहुत जल्दबाजी में न लें। आपका लवर आपसे कुछ खास करने की उम्मीद कर सकता है।

वृश्चिक राशि- मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि होगी। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी, परंतु स्थान परिवर्तन भी हो सकता है।

धनु राशि- आपके सेंसटिव व्यवहार के कारण किसी मित्र को परेशानी हो सकती है। आज आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे। व्यापार में विस्तार के योग हैं। रोमांस के लिए दिन अच्छा नहीं रहने वाला है।

मकर राशि- आज अपने आप को छोटी बातों से परेशान नहीं होने दें। किसी करीबी व्यक्ति से अनबन से संकेत हैं। आज आपका किसी करीबी से झगड़ा हो सकता है और मामला कोर्ट-कचहरी तक पहुंच सकता है। खर्च की अधिकता रहने वाली है। परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं।

कुंभ राशि- आज आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, लेकिन दिन के अंत तक चीजें सामान्य हो जाएंगी। आर्थिक व व्यापारिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। कार्यस्थल पर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

मीन राशि- क्रोध के अतिरेक से बचें। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी, परंतु खर्चों की अधिकता रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार की सेहत ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान मिलेगा।