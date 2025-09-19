Rashifal: 20 सितंबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Horoscope Tomorrow 20 September 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 20 सितंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Horoscope 20 September 2025, राशिफल 20 सितंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 20 सितंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 20 सितंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और कौन-सी राशियां रहें सतर्क। जानें शनिवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा-

मेष राशि- आज ऑफिस में आपके लिए स्थिति थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि घर के माहौल से आपको मानसिक शांति मिलेगी। रोमांस अच्छा रहने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा। धन का आगमन होगा और आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। व्यापारिक स्थिति अच्छी रहने वाली है।

वृषभ राशि- आज अपनी सेहत को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में ग्रोथ के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। व्यवसाय में उन्नति के संकेत हैं।

मिथुन राशि- आज आपको अपनी सेहत पर नजर रखने की जरूरत है। आर्थिक लेन-देन के लिए अच्छा दिन है। दोस्तों के साथ अच्छी शाम बिताएंगे क्योंकि इससे काफी फायदा होगा। लव लाइफ में अच्छे पल सामने आएंगे। आज कोई सपना सच हो सकता है। आज आप अपने जीवन का सबसे अच्छा समय अपने जीवनसाथी के साथ बिताएंगे।

कर्क राशि- आज आपकी सेहत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। आज परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय धैर्य बनाए रखें क्योंकि आप आपा खो सकते हैं। ऑफिस में आज हर कोई आपकी बात ईमानदारी से सुनेगा। आपका जीवनसाथी आपसे झगड़ सकता है।

सिंह राशि- आज ऑफिस में आपकी क्षमता की परीक्षा हो सकता है। आपको धन के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है वरना आर्थिक नुकसान हो सकता है। आज ऑफिस में सीनियर्स आपके काम पर उंगली उठा सकते हैं। यह आपके वैवाहिक जीवन का सबसे अच्छा दिन रहने वाला है। व्यापार में विस्तार के योग हैं।

कन्या राशि- आज आपको दोस्तों का साथ मिलेगा और उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। जल्दबाजी में निवेश न करें। परिवार के सदस्य या जीवनसाथी कुछ तनाव का कारण बनेंगे। अगर आप अपने काम पर फोकस रखेंगे तो सफलता और पहचान आपकी होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है।

तुला राशि- आज आपको दिन की शुरुआत एक्सरसाइज या योग से करनी चाहिए। आपके ऑफिस का कोई कलीग किसी जरूरी प्रोजेक्ट में आपकी मदद कर सकता है। आपके व्यक्तिगत मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण विकास होगा। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। आज दूसरों की सलाह पर ध्यान दें।

वृश्चिक राशि- स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए आज दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। आज खर्च पर नजर रखें, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। काम का तनाव आपको परेशान कर सकता है। लोगों के साथ गॉसिप से बचें।

धनु राशि- छोटी-छोटी बातों को ज्यादा नहीं सोचें। आपको पैसों की बचत पर जोर देना चाहिए। किसी खास व्यक्ति से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह दिन खुशनुमा रहेगा और सिंगल जातकों की लाइफ में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। आपका जीवनसाथी आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काम में आपका साथ देगा।

मकर राशि- आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। आपको कोई करीबी व्यक्ति धन की मांग कर सकता है, लेकिन आपको उसकी मदद करना आर्थिक रूप से कमजोर बना सकता है। जीवनसाथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। आप कड़ी मेहनत और धैर्य से अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। यह दिन आपके वैवाहिक जीवन का सबसे अच्छा दिन बन सकता है।

कुंभ राशि- आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आज धन को बढ़ावा देने के अवसरों की प्राप्ति होगी लेकिन साथ ही ख़र्चों में भी वृद्धि होगी। जीवनसाथी की खराब सेहत के कारण आज रोमांस में कमी आएगी। व्यापारिक रूप से स्थिति अच्छी रहेगी। संतान का साथ मिलेगा।

मीन राशि- आज परिवार की सेहत को लेकर सचेत रहें। पिता का साथ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। कारोबार में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ के अवसरों की प्राप्ति होगी। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी।