Rashifal, राशिफल 20 अक्टूबर: कल इन 6 राशियों का दिन शानदार, पढ़ें 12 राशियों का हाल

Rashifal, राशिफल 20 अक्टूबर: कल इन 6 राशियों का दिन शानदार, पढ़ें 12 राशियों का हाल
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 20 October 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें, 20 अक्टूबर 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 20 October 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 20 अक्टूबर : 20 अक्टूबर के दिन मंगलवार है। ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को बजरंगबली की पूजा करने से डर, रोग, दुख आदि दूर होता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 20 अक्टूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 20 अक्टूबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 20 अक्टूबर: कल इन 6 राशियों का दिन शानदार, पढ़ें 12 राशियों का हाल
मेष
आज आपका मन खुश और मिलनसार महसूस होगा। आपको प्रोफेशनली आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आपके पास अलग- अलग सोर्स से पैसा आएगा। आज आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। जिज्ञासा आज नए आइडिया लाएगी।
वृषभ
आज छोटे-छोटे फैसलों से काम और घर पर साफ प्रोग्रेस होगी। प्यार से बात करें। सिंपल प्लान भरोसेमंद नतीजे देंगे और धैर्य से काम करें। प्रोजेक्ट्स को छोटे-छोटे स्टेप्स में बांटें और एक चेकलिस्ट फॉलो करें।
मिथुन
आज के दिन आपको नए आइडिया आ सकते हैं। दूसरों से बात करें, मददगार विचार शेयर करें। छोटे, मजेदार बदलावों के लिए तैयार रहें, जो सिखाते हैं। रोमांटिक तौर पर, आप भाग्यशाली मेहसूस करेंगे।
कर्क
आज के दिन फोकस और प्रैक्टिकल प्लान आपको अपने काम को लगातार पूरा करने में मदद करेंगे। घर पर, प्यार भरे शब्द और काम शांति लाएंगे। खर्च करने में सावधानी बरतें। जब भी हो सके बचत करें।
सिंह
आज के दिन किसी दोस्त या सहकर्मी के साथ अपने आइडिया शेयर करें। एक छोटी सी बातचीत एक उपयोगी योजना को जन्म दे सकती है। एक छोटी सी आदत बदलने की कोशिश करें।
कन्या
आज रूटीन को स्टेबल रखें। आज उठाया गया एक जरूरी कदम भविष्य को बेहतर बना सकता है और नए मददगार कनेक्शन बनाने में मदद कर सकता है। आपके लगातार काम पर ध्यान दिया जाएगा।
तुला
आज के दिन जब दूसरे असहमत हों तो धैर्य रखें। हल्के बदलाव आपके दायरे को बढ़ाते हैं और स्पीड बढ़ाते हैं। विचारों को नोट कर लें और बाद में उनकी जांच करें। आज आप फोकस्ड महसूस करेंगे।
वृश्चिक
आज दोस्त आपकी सलह पर प्रतिक्रिया देंगे। रूटीन को आसान रखें और थकने पर आराम करें। प्लानिंग करें। कॉमन सेंस पर भरोसा करें। शांति से बात करें। मददगार सलाह स्वीकार करें और कुछ इंकम बचाएं।
धनु
आज रूटीन, धैर्य और ईमानदारी से किया गया काम प्रोग्रेस देगा। आज आपका दिमाग तेज काम करेगा। एनर्जी आज के दिन हल्के-फुल्के रिस्क लेने के पक्ष में है। बड़े कदम उठाने से पहले आसान चीजों को प्राथमिकता दें।
मकर
आज नए प्लान सामने आ सकते हैं। अपने आइडिया को स्मार्ट तरीके से शेयर करें। दोस्त और सहकर्मी छोटी जीत पर आपका हौसला बढ़ाएंगे। अपनी जिज्ञासा का इस्तेमाल प्लान को बेहतर बनाने के लिए करें।
कुंभ
आज ऐसे लोगों से कनेक्ट करें, जो आपके विजन और स्किल को महत्व देते हैं। धन में वृद्धि के योग हैं। पॉजिटिव रहें। छोटे- छोटे बचत टिप्स सीखें। प्यार से बात करें। एक जगह साफ करें, और कोई छोटा रचनात्मक काम आजमाएं।
मीन
पैसे के मामले आज स्थिर दिख रहे हैं। दोस्ताना एनर्जी आपको नई चीजें आजमाने में मदद करेगी। भावनाएं शेयर करें। कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और हल्की- फुल्की प्रोग्रेस का भी आनंद लें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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