कल का राशिफल 20 नवंबर: 3 राशियों को धनलाभ, मेष से मीन राशि के लिए कैसा होगा शुक्रवार का दिन?
20 November Horoscope Kal Ka Rashifal: कल यानी 20 नवंबर के दिन 3 राशियों के लिए धनलाभ की स्थिति बनेगी। जानें मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कल का दिन कैसा जाने वाला है?
ग्रह और नक्षत्र की चाल जब भी बदलती है तो उसका असर हर एक राशि पर पड़ता है। इनके जरिए ही हर दिन की राशिफल का आंकलन भी होता है। बात की जाए 20 नवंबर की तो इस दिन शुक्रवार है। इस दिन को खास तौर पर मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है। 20 नवंबर को जहां कुछ राशियों पर काम का दबाव आ सकता है तो वहीं कुछ घर-परिवार के साथ अच्छा समय बीता सकते हैं। वहीं कुछ के लिए धन लाभ वाली स्थिति भी बनेगी। तो चलिए जानते हैं कि 20 नवंबर के दिन मेष से लेकर मीन राशि समेत कुल 12 राशियों का दिन कैसा जाने वाला है?
20 नवंबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा?
मेष राशि
खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। नौकरी में थोड़ा काम का प्रेशर भी रह सकता है। किसी बात को लेकर फालतू में परेशान होने की जरूरत नहीं है। परिवार और दोस्तों के बीच समय बिताएं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें।
वृषभ राशि
सुबह से अच्छी शुरुआत होगी। इनकम का नया सोर्स बन सकता है। ऐसे में पैसों का लाभ होगा। परिवार में माहौल अच्छा रहने वाला है। किसी करीबी से मदद मिल सकती है जिससे चीजें आसान होंगी। पुराना कोई काम फिर से शुरू हो सकता है।
मिथुन राशि
नौकरी और बिजनेस वालों के लिए दिन अच्छा जाएगा। बॉस से काम की तारीफ मिल सकती है। किसी नई जिम्मेदारी के मिलने से काम बढ़ेगा। घर में किसी जरूरी बात पर चर्चा हो सकती है। किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है।
कर्क राशि
ऐसा लग सकता है कि भाग्य का साथ कम मिल रहा है। धैर्य नहीं खोना है। काम में देरी हो सकती है जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा। किसी भी फैसले को लेने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। लोगों की बात समझने की पूरी कोशिश करें।
सिंह राशि
अपने गुस्से पर काबू रखें। छोटी-छोटी बात पर रिएक्ट करने से बचें। किसी बात पर बहस हो सकती है। छोटी सी बात भी बड़े मुद्दे का रुप ले सकती है। हेल्थ को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। हेक्टिक शेड्यूल के बीच आराम जरूर करें।
कन्या राशि
दिन अच्छा जाएगा। बिजनेस में लाभ मिलने के संकेत हैं। पार्टनर के साथ रिश्ता पहले से बेहतर होगा। कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। मन खुश रहेगा। अपनों के साथ अच्छा समय बीतेगा। हेल्थ का ध्यान रखें।
तुला राशि
किसी पुराने तनाव या मुश्किल से राहत मिलने के चांस हैं। पैसों से जुड़ी गुड न्यूज मिल सकती है। बस अपने विरोधी लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। अपने हिस्से की मेहनत करते रहें। हेल्थ अच्छी रहेगी।
वृश्चिक राशि
कोई काम रुक सकता है जिससे मूड खराब हो जाएगा। पैसों के मामले में बहुत सोच-समझकर ही आगे बढ़ें। कोई भी फैसला लेने से पहले हर चीज चेक करें। अगर कहीं यात्रा करनी है तो हर जरूरी चीज देख लें। घर-परिवार में खुशहाल माहौल हो इसके लिए शांत रहें। किसी भी बात पर ओवररिएक्ट ना करें।
धनु राशि
किसी छोटी सी बात से तनाव की स्थिति बन सकती है। परिवार के सदस्यों से बातचीत करें तो धैर्य रखें। किसी को चुभने वाले शब्द ना बोलें। काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। खासकर नींद पूरी लें और बाहर का खाना ना खाएं।
मकर राशि
धन लाभ का अच्छा मौका मिल सकता है। दोस्तों का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। परिवार साथ होगा। नौकरी कर रहे लोगों को अपने काम से तारीफ मिलेगी। ऐसे में मन खुश रहने वाला है। रुका हुआ कोई काम आगे बढ़ता दिखेगा।
कुंभ राशि
घर और काम के बीच सही से बैलेंस बनाएं। किसी छोटी सी बात पर घर में बहसबाजी हो सकती है। धैर्य के साथ बात सुनें और शांत मन से मुश्किल का हल निकालें। काम से मन थोड़ा भटत सकता है। अपने खर्चों पर थोड़ा नजर बनाए रखें।
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मीन राशि
आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। मन में कोई नया काम या प्रोजेक्ट पर काम करने का विचार आ सकता है। लोगों के बीच मान-सम्मान बढ़ेगा। दूसरों की बातों को दिल पर ना लें। कोई भी अहम फैसला बहुत ही सोच-समझकर ही लें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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