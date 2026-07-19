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Rashifal, राशिफल 20 जुलाई: कल इन 4 राशियों की लाइफ में खूब मचेगी हलचल

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 20 July 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 20 जुलाई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Rashifal, राशिफल 20 जुलाई: कल इन 4 राशियों की लाइफ में खूब मचेगी हलचल

Kal Ka Rashifal 20 July 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 20 जुलाई: 20 जुलाई के दिन सोमवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में सुख-शांति बढ़ती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 20 जुलाई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 20 जुलाई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

कल इन 4 राशियों की लाइफ में खूब मचेगी हलचल

मेष

आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। अपने स्वास्थ्य को अनदेखा न करें। आपको पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। घर के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं।

वृषभ

आज रोमांटिक लाइफ में उथल-पुथल हो सकती है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से बचें। व्यवसायिक मुद्दों पर संयम बरतने की जरूरत है। प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी। ट्रिप पर जाएं।

मिथुन

मिथुन राशि वाले आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से भरपूर रहेंगे। यात्रा पर जाने के प्लान बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति सही रहेगी लेकिन फालतू के खर्चों से बचें। अपनी मेन्टल हेल्थ का ध्यान रखें।

कर्क

आज करियर में सफलता मिलेगी। खासकर शेयर बाजार में निवेश करना लाभदायक हो सकता है। घर के सदस्यों और अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें। करियर में फोकस बनाए रखने की जरूरत है।

सिंह

आज का दिन रोमांचक भरा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के आसार हैं। आपका स्वास्थ्य भी आपका साथ देगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे साथ ही पार्टनर से स्पेशल मैसेज भी दिन के अंत तक मिल सकता है।

कन्या

आज परिवार के कुछ सदस्यों से मतभेद होने की भी संभावना है। कॉम्पीटीशन की कमी के चलते आपकी प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ सकती हैं, इसलिए सूझ-बुझ के साथ ही निर्णय लें।

तुला

आर्थिक मामलों में किस्मत साथ देगी। कुछ लोगों के लिए घूमने जाने के योग बनते भी दिख रहे हैं। यात्रा के दौरान कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अपने प्रेम-संबंध को मजबूत बनाने के लिए पार्टनर से खुलकर बात-चीत करें।

वृश्चिक

आज आपको आपके पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा। जीवनसाथी की तलाश में आपको निराशा झेलनी पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए।

धनु

आज थोड़ी बहुत चुनौतियां आ सकती हैं, जिन्हें आप आसानी से पार कर लेंगे। जीवनसाथी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। सोच-समझकर फाइनेंशियल डिसीजन लेना आपके लिए बेहतर रहेगा।

मकर

आज रिवार के सदस्यों के साथ मधुरता बनाए रखें। अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए हेल्दी डाइट लें।

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कुंभ

आज कुछ लोग ट्रिप पर भी जा सकते हैं। किसी करीबी से गिफ्ट मिलने की संभावना है। छात्रों को मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी जाती है। आय में वृद्धि होगी। पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे।

मीन

आज का समय आपके लिए रोमांस से भरपूर रहने वाला है। सहपाठियों के साथ मेल-जोल बढ़ाना आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहतर साबित हो सकता है। अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ वक्त बिताएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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